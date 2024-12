Top Viral Memes Of The 2024: साल 2024 सोशल मीडिया पर मीम्स और वायरल ट्रेंड्स के लिहाज से एक धमाकेदार साल साबित हुआ. इस साल के मीम्स ने न सिर्फ हमें हंसी से लोटपोट किया, बल्कि कई गानों, वीडियो और कैरेक्टर को भी एक नया जीवन दिया. इन मीम्स ने राजनीति से लेकर पॉपुलर कल्चर तक हर पहलू को छुआ और हर किसी ने इन्हें अपनी अलग अंदाज में सोशल मीडिया पर साझा किया. 'चिन टपाक डम डम' से लेकर 'अहा टमाटर बड़े मजेदार' जैसी मजेदार लाइनें, और 'मुझे फर्क नहीं पड़ता' जैसे भावुक मीम्स, सब ने यूजर्स को अपने साथ जोड़ा. 2024 का यह साल उन मीम्स का था, जिन्होंने न सिर्फ हमें हंसी के पल दिए, बल्कि सोशल मीडिया को एक नए और मजेदार दिशा में मोड़ा. आइए, जानते हैं उन मीम्स के बारे में जिन्होंने इस साल सबसे ज्यादा धमाल मचाया.

आइए देखते हैं 2024 में वायरल हुए कुछ मीम्स की झलक

'चिन टपाक डम डम' से लेकर 'आहा टमाटर बड़े मजेदार' तक

साल 2024 में सोशल मीडिया पर कई मीम्स जमकर वायरल हुए. इनमें से सबसे पॉपुलर था 'चिन टपाक डम डम', जो छोटे भीम शो के एक कैरेक्टर से लिया गया था. इस मीम ने यूजर्स को हंसी में डुबो दिया और लोग इसे अपनी तरह से एडजस्ट करके मजेदार वीडियो बना रहे थे.

आहा टमाटर बड़े मजेदार

इसके साथ ही 'आहा टमाटर बड़े मजेदार' कविता भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें स्कूल टीचर्स ने बच्चों के साथ डांस करते हुए इस कविता का मजा लिया. इस वीडियो के वायरल होने के बाद टीचर्स को भी ट्रोल किया गया, लेकिन बच्चों ने इसे खूब पसंद किया.

'मुझे फर्क नहीं पड़ता' वाले अभिनव अरोड़ा के मीम्स

इस साल एक और मीम वायरल हुआ जो अभिनव अरोड़ा से जुड़ा था. अभिनव अरोड़ा सोशल मीडिया पर अपने वीडियो के लिए चर्चित हुए. उनका मीम मुझे फर्क नहीं पड़ता, जमाना क्या कहता है, मुझे तो बस इतना पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है सोशल मीडिया पर तहलका मचाया. इस वीडियो को यूजर्स ने खूब शेयर किया और विभिन्न रील्स और मीम्स बनाए.

पंचायत के बनराकस और 'बदो बदी' गाने का वायरल होना

इस साल 'पंचायत' के तीसरे सीजन के एक सीन ने भी लोगों के दिलों में जगह बनाई. इसमें भूषण शर्मा का 'बनराकस' कैरेक्टर खासकर चर्चा में रहा. सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर कई मीम्स और वीडियो बनाए, जिसमें 'कीजिए मीटिंग मीटिंग.. खेलिए मीटिंग मीटिंग..' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था.

