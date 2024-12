Manmohan Singh Passes Away: आइये नजर डालें सोशल मीडिया पर और देखें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इस मौत पर आम से लेकर खास लोग क्या कह रहे हैं और किस तरह अपना दुःख प्रकट कर रहे हैं.

Manmohan Singh Passes Away: दो बार भारत के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने वाले 92 साल के मनमोहन सिंह नहीं रहे. पूर्व प्रधानमंत्री का दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया. एक कुशल राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और नौकरशाह के रूप में अपनी एक विशेष पहचान बनाने वाले मनमोहन सिंह की मौत ने पूरे देश को क्षुब्ध कर दिया है.

चूंकि मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी से जुड़े एक ऐसे नेता थे, जो न केवल अपनी उपलब्धियों के लिए विशेष पहचान रखते थे. बल्कि बेवजह के विवादों और बयानों से दूरी बनाकर चलते थे. इसलिए उनकी मौत ने जात पात विचारधारा से इतर हर उस आदमी को दुखी किया. जिसका ये मानना है कि यदि आज भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है तो इसका एक बड़ा कारण मनमोहन सिंह रहे हैं.

आइये नजर डालें सोशल मीडिया पर और देखें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इस मौत पर आम से लेकर खास लोग क्या कह रहे हैं और किस तरह अपना दुःख प्रकट कर रहे हैं.

मनमोहन सिंह की मौत पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुःख प्रकट किया है. X पर ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि, 'डॉ. मनमोहन सिंह जी और मैं उस समय नियमित रूप से बातचीत करते थे जब वे प्रधानमंत्री थे और मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था. हम शासन से संबंधित विभिन्न विषयों पर गहन विचार-विमर्श करते थे.

Dr. Manmohan Singh Ji and I interacted regularly when he was PM and I was the CM of Gujarat. We would have extensive deliberations on various subjects relating to governance. His wisdom and humility were always visible.



In this hour of grief, my thoughts are with the family of… pic.twitter.com/kAOlbtyGVs December 26, 2024

उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता हमेशा देखने को मिलती थी. दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं डॉ. मनमोहन सिंह जी के परिवार, उनके मित्रों और असंख्य प्रशंसकों के साथ हैं. ओम शांति.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है कि, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी के निधन की सूचना अत्यंत दुःखद है. भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर से लेकर देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में डॉ. मनमोहन सिंह जी ने देश की शासन व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई.

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी के निधन की सूचना अत्यंत दुःखद है। भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर से लेकर देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में डॉ. मनमोहन सिंह जी ने देश की शासन व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों व समर्थकों के… — Amit Shah (@AmitShah) December 26, 2024

उन्होंने ये भी लिखा कि, दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों व समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ. वाहेगुरु जी उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करें और उनके परिवारजनों को यह दुःख सहने की शक्ति दें.

प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है कि, राजनीति में बहुत कम लोग सरदार मनमोहन सिंह जी जैसा सम्मान पाते हैं। प्रियंका ने अपने ट्वीट में ऐसी तमाम बातें की हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि मनमोहन सिंह की मौत से देश को एक बड़ी क्षति हुई है.

Few people in politics inspire the kind of respect that Sardar Manmohan Singh ji did.



His honesty will always be an inspiration for us and he will forever stand tall among those who truly love this country as someone who remained steadfast in his commitment to serve the nation… pic.twitter.com/BXA6zHG2Fq — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) December 26, 2024

मनमोहन सिंह की मौत पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया है और मनमोहन सिंह से जुड़ी ऐसी कई बातें बताई हैं जो स्वतः इसकी पुष्टि कर देती हैं कि मनमोहन सिंह के जाने से देश को बड़ा नुकसान हुआ है.

Undoubtedly, history shall judge you kindly, Dr. Manmohan Singh ji!



With the passing of the Former Prime Minister, India has lost a visionary statesman, a leader of unimpeachable integrity, and an economist of unparalleled stature. His policy of Economic Liberalisation and… pic.twitter.com/BvMZh3MFXS — Mallikarjun Kharge (@kharge) December 26, 2024

मनमोहन सिंह की मौत पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बताया है कि ये निधन एक अंतरराष्ट्रीय अपूरणीय क्षति है.

इसी तरह भीम आर्मी के मुखिया चंद्र शेखर आज़ाद रावण ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व और सादगीपूर्ण व्यक्तित्व ने देश को आर्थिक प्रगति की दिशा में नई राह दिखाई.

