Traffic-free travel with flying cars: अभी तक आपने फिल्मों में गाड़ियां हवा में उड़ती देखी होंगी लेकिन अब ये सच भी रहा है. कैलिफोर्निया स्थित एक वाहन निर्माता ने अपनी इलेक्ट्रिक कार का सड़क पर एक दूसरी कार के ऊपर से 'कूदने' का फुटेज जारी किया है. इसे 'शहर में कार चलाने और हवा में उड़ान का इतिहास का पहला परीक्षण' बताया जा है.

अब वायरल हो रहे वीडियो में, जो पहली नजर में किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सीन जैसा लग सकता है. वीडियो में एलेफ मॉडल जीरो टेस्ट वर्शन इलेक्ट्रिक कार को हवा में उड़ते देखा जा सकता है. यह कार सड़क के ऊपर खड़ी कार के ऊपर तैरती नजर आ रही है. एलेफ़ एयरोनॉटिक्स के सीईओ जिम दुखोवनी ने कहा, 'यह ड्राइव और फ़्लाइट टेस्ट रीयल वर्ल्ड के शहरी वातावरण में प्रौद्योगिकी के एक महत्वपूर्ण प्रमाण के बारे में बताती है. हमें उम्मीद है कि यह राइट ब्रदर्स के किट्टी हॉक वीडियो जैसा ही एक पल होगा, जो इंसानियत को यह साबित करेगा कि नया परिवहन संभव है.'

यहां देखें वीडियो



NEW: Alef Aeronautics releases footage of their electric car "jumping" over another car on a road in California.



The company claims this is the "first test in history of a car drive and vertical takeoff in a city."



The company hopes to solve traffic by developing a car that can… pic.twitter.com/fjrFDIBlbK