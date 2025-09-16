Add DNA as a Preferred Source
PM Modi 75th Birthday: 11 साल से प्रधानमंत्री फिर भी ना घर, ना कार, सिर्फ कैश, जानिए कितनी है मोदी की संपत्ति

20 हजार, 40 हजार की छूट वाले लिंक्स वॉट्सऐप पर आएं तो हो जाएं अलर्ट! वरना अकाउंट हो जाएगा खाली

PM Narendra Modi Phone: हैकर्स भी नहीं हैक कर सकते PM मोदी का फोन, इन स्पेशल फीचर्स से है लैस!

कौन था वो शख्स, जिसने ईजाद किया था iPhone, धक्के मारकर निकाला गया था Apple से

कौन हैं नुपुर बोरा? कथित भ्रष्टाचार 'क्वीन', जिनके पास से छापेमारी में मिला 90 लाख रुपये का कैश

'हां ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था मसूद अजहर का परिवार', जैश-ए-मोहम्मद पहली बार स्वीकार की हकीकत

ITI से लेकर मास्टर्स वालों के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में बंपर भर्तियां, बिना एग्जाम-इंटरव्यू के मिलेगी नौकरी

Healthy Habits for Your Brain: दिमाग को सुपर एक्टिव बनाएंगे ये आसान टिप्स, बढ़ेगी Brain Power, कर पाएंगे Focus

BMW Accident Case: नवजोत को Nulife अस्पताल में भर्ती कराने क्यों ले गई थी गगनप्रीत? पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा

हार के बाद अब गाली-गलौच पर उतरे पाकिस्तानी.... नेशनल टीवी पर मोहम्मद यूसुफ ने कप्तान सूर्या को कहे अपशब्द

20 हजार, 40 हजार की छूट वाले लिंक्स वॉट्सऐप पर आएं तो हो जाएं अलर्ट! वरना अकाउंट हो जाएगा खाली

बस कुछ दिनों बाद Amazon और Flipkart जैसी बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स बड़ी-बड़ी सेल शुरू होने वाली है. इस मौके पर कई तरह के फेक लिंक शेयर किए जा सकते हैं जिन पर क्लिक करने से बचना हैं.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Sep 16, 2025, 08:51 PM IST

20 हजार, 40 हजार की छूट वाले लिंक्स वॉट्सऐप पर आएं तो हो जाएं अलर्ट! वरना अकाउंट हो जाएगा खाली

flipkart sale

Add DNA as a Preferred Source

त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है. Amazon और Flipkart जैसी बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स बड़ी-बड़ी सेल शुरू होने वाली है. लेकिन इसी का फायदा उठाने के लिए ठग भी एक्टिव हो जाते हैं. Amazon Great Indian Festival Sale और Flipkart Big Billion Days Sale शुरू होने में अभी एक हफ्ता बचा है. लेकिन कंपनियों ने अपनी डील्स के बारे में धीरे-धीरे जानकारी देनी शुरू कर दी है. 

सेल्स और डील्स से जुड़े फेक लिंक

यही मौका है जब आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि साइबर फ्रॉड्स भी ऐक्टिव हो गए हैं और आपकी गाढ़ी कमाई लूटने का पूरा इंतजाम कर चुके हैं. दरअसल WhatsApp और दूसरे ऐप्स के ज़रिए लोगों के पास सेल्स और डील्स से जुड़े हुए फेक लिंक आने लगे हैं. ये लिंक ऐसे है कि जिनमें क्लिक करते ही आपका एकाउंट पूरी तरह से खाली हो जाएंगा. जो डील्स शेयर हो रहे है. इनमे 1 रुपये तक के फोन को 20 हजार, 40 हजार रुपये में देने की बात की जा रही है. ज्यादातर लोग इन स्क्रीनशॉट्स और लिंक्स पर आंख मूंद कर भरोसा भी कर रहे हैं. 

एआई से जनरेट कर सकते हैं फेक लिंक

आज कल एआई के दौर चल रहा है किसी भी कंपनी का फेक लोगों लगाकर लिंक जनरेट करना कोई कठिन काम नहीं हैं. Amazon और Flipkart जैसी दिखने वाली वेबसाइट्स और स्क्रीनशॉट्स बनाने काफी आसान हो चुके हैं. मुश्किल ये है कि आज के समय में असली और नकली में पहचान करना बहुत मुश्किल है. लेकिन इस लेख के माध्यम से हम आपको बताने जा रहा है कि आप कैसे इस फ्रॉड से बचना है और कैसे फ्रॉड लिंक पहचान सकते हैं. 

लिंक पर क्लिक करने से बचे

इससे बचने के लिए ज्यादा जरूरी है कि आप पहले तो किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ही न करें. ख़ुद से Amazon या Flipkart पर जा कर ऑफर्स चेक कर सकते हैं. सेल के दौरान सोशल मीडिया पर भी भ्रामक ऑफर्स, फर्जी स्क्रीनशॉट्स और फेक लिंक वायरल हो रहे होते हैं. यहां भी आपको इसी तरह के ऑफर्स के बारे में बताया जाता है जो देखने में बिल्कुल असली जैसा ही लगता है. लेकिन इस तरह के लिंक्स और स्क्रीनशॉट्स पर भरोसा ना करें. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

