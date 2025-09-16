20 हजार, 40 हजार की छूट वाले लिंक्स वॉट्सऐप पर आएं तो हो जाएं अलर्ट! वरना अकाउंट हो जाएगा खाली

बस कुछ दिनों बाद Amazon और Flipkart जैसी बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स बड़ी-बड़ी सेल शुरू होने वाली है. इस मौके पर कई तरह के फेक लिंक शेयर किए जा सकते हैं जिन पर क्लिक करने से बचना हैं.

त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है. Amazon और Flipkart जैसी बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स बड़ी-बड़ी सेल शुरू होने वाली है. लेकिन इसी का फायदा उठाने के लिए ठग भी एक्टिव हो जाते हैं. Amazon Great Indian Festival Sale और Flipkart Big Billion Days Sale शुरू होने में अभी एक हफ्ता बचा है. लेकिन कंपनियों ने अपनी डील्स के बारे में धीरे-धीरे जानकारी देनी शुरू कर दी है.

सेल्स और डील्स से जुड़े फेक लिंक

यही मौका है जब आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि साइबर फ्रॉड्स भी ऐक्टिव हो गए हैं और आपकी गाढ़ी कमाई लूटने का पूरा इंतजाम कर चुके हैं. दरअसल WhatsApp और दूसरे ऐप्स के ज़रिए लोगों के पास सेल्स और डील्स से जुड़े हुए फेक लिंक आने लगे हैं. ये लिंक ऐसे है कि जिनमें क्लिक करते ही आपका एकाउंट पूरी तरह से खाली हो जाएंगा. जो डील्स शेयर हो रहे है. इनमे 1 रुपये तक के फोन को 20 हजार, 40 हजार रुपये में देने की बात की जा रही है. ज्यादातर लोग इन स्क्रीनशॉट्स और लिंक्स पर आंख मूंद कर भरोसा भी कर रहे हैं.

एआई से जनरेट कर सकते हैं फेक लिंक

आज कल एआई के दौर चल रहा है किसी भी कंपनी का फेक लोगों लगाकर लिंक जनरेट करना कोई कठिन काम नहीं हैं. Amazon और Flipkart जैसी दिखने वाली वेबसाइट्स और स्क्रीनशॉट्स बनाने काफी आसान हो चुके हैं. मुश्किल ये है कि आज के समय में असली और नकली में पहचान करना बहुत मुश्किल है. लेकिन इस लेख के माध्यम से हम आपको बताने जा रहा है कि आप कैसे इस फ्रॉड से बचना है और कैसे फ्रॉड लिंक पहचान सकते हैं.

लिंक पर क्लिक करने से बचे

इससे बचने के लिए ज्यादा जरूरी है कि आप पहले तो किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ही न करें. ख़ुद से Amazon या Flipkart पर जा कर ऑफर्स चेक कर सकते हैं. सेल के दौरान सोशल मीडिया पर भी भ्रामक ऑफर्स, फर्जी स्क्रीनशॉट्स और फेक लिंक वायरल हो रहे होते हैं. यहां भी आपको इसी तरह के ऑफर्स के बारे में बताया जाता है जो देखने में बिल्कुल असली जैसा ही लगता है. लेकिन इस तरह के लिंक्स और स्क्रीनशॉट्स पर भरोसा ना करें.

