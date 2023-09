यात्री को लगे दस्त की वजह से विमान की करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट का Audio वायरल

डीएनए हिंदी: खराब मौसम या तकनीकी खराबी की वजह से विमान को डायवर्ट होते हुए बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी यात्री का पेट खराब होने की वजह से फ्लाइट को वापस मोड़ दिया गया. ऐसा ही एक मामला जॉर्जिया से सामने आया है. अटलांटा से स्पेन बार्सिलोना जा रहा Delta एयरलाइन के विमान को एक यात्री को लगे दस्त की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी.

रिपोर्ट के अनुसार, जिस समय पायलट ने विमान को वापस मोड़ने का फैसला किया वह 37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था. यात्री को भंयकर दस्त लगे थे. जिसकी वजह से पूरा प्लेन गंदा हो गया था.

ऑडियो में सुने पायलट की आवाज

विमान के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (Air Traffic Control) को बताया कि एक यात्री को भंयकर डायरिया है. जिसके चलते हर जगह फ्लाइट में गंदगी फैली गई है. पायलट को यह कहते हुए सुने जा सकता है कि यह एक बायोहाजर्ड मुद्दा है. यात्री को बहुत तेज दस्त है. इसलिए अन्य यात्री चाहते हैं कि वापस अटलांटा लौटा जाए.’

A Delta Airlines Airbus A350 turned around back to Atlanta Friday night because of diarrhea throughout the airplane from a passenger and it’s a biohazard. 👀🥴



The FAA flight strip for DL194 was posted to Reddit (📷xStang05x) Also a passenger posted here asking why her son’s… pic.twitter.com/VWbkB47wF1