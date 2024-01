Viral Video: हैदराबाद में बिरयानी के लिए भयंकर क्लेश, न्यू ईयर पार्टी में जमकर चले लात-जूते 

डीएनए हिंदी: हैदराबाद की बिरयानी पूरे देश में मशहूर है और लोग ऑनलाइन भी यह डिश खूब मंगाई जाती है. हालांकि, इस बार शहर के एक होटल में बिरयानी को लेकर भयंकर बवाल हो गया. दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें होटल स्टाफ और कुछ लोगों के बीच भयंकर झगड़ा हो गया. दरअसल न्यू ईयर पार्टी के दौरान जब लोगों को बिरयानी परोसी गई तो कुछ लोगों ने उसके ठीक से पके नहीं होने की शिकायत की. इसके बाद होटल स्टाफ से बहस हुई और लोगों के बीच में जमकर झगड़ा होने लगा. सोशल मीडिया पर भी इस झगड़े का वीडियो वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो पर भी लोग खूब कमेंट कर रहे हैं.

हैदराबाद के एक होटल में बिरयानी के ठीक से नहीं पके होने को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था. इसके बाद यह बहस लड़ाई में बदल गई और उसके बाद तो जमकर लात-जूते भी चलने लगे और कुछ लोग तो डंडा लेकर भी पहुंच गए. इस वायरल वीडियो को देखकर कई लोगों ने मजेदार कमेंट किए हैं. कुछ लोगों का कहना है कि बिरयानी के लिए तो ऐसा झगड़ा होना मुमकिन है. जबकि कुछ लोगों ने कहा कि एक बिरयानी के लिए इतना झगड़ा कौन करता है. जो भी हो यह क्लेश का वीडियो जरूर चर्चा में है.

Kalesh b/w hotel staff and family in Hyderabad over uncooked biryani in new year party

