बच्चे की एक महीने स्कूल फीस 30 हजार रुपये, परेशान पिता ने सोशल मीडिया पर बयां किया अपना दर्द

ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वसूली जा रही है. हाल ही में गुरुग्राम में रहने वाले एक पिता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बेटे की स्कूल फीस से जुड़ा मामला बताया. इस पोस्ट के जरिए उन्होंने उपना दर्द बयां किया है. उनका कहना है कि इसी तरह फीस बढ़ती रही तो वह 12वीं क्लास में अपने बेटे की फीस कैसे चुका पाएंगे.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी ये बात

हर मां-बाप यही चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़े से बड़े स्कूल में पढ़े. ताकि वह अच्छी शिक्षा पाकर आगे अछ्छी नौकरी कर सके. इसके लिए वो खुलकर पैसा भी खर्च करते हैं. कुछ पैरेंट्स के लिए तो ये सब करना मुश्किल नहीं है. लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है. कई पैरेंट्स की इतनी कमाई नहीं होती कि वो बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ा सकें. ऐसे में गुरुग्राम में रहने वालेनउदित भंडारी ने एक्स पर ट्वीटमकर बताया कि स्कूल प्रबंधक ग्रेड 3 के लिए हर महीने 30,000 रुपए फीस लेते हैं. इतना ही नहीं, स्कूल ने फीस बढ़ोतरी के बारे में बताने की भी जहमत नहीं उठाई है.

My son's school fees have been consistently compounding at 10%/annum. The school does not even bother to explain the hike and the higher fee simply appears on the payment app! When parents protested, they said please look for another school for your kids!