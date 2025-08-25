Viral: प्रेमिका का हैंडरिटेन लव लेटर पाने के लिए किए आर्मी अफसर ने किए थे 500 पुश-अप्स, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ खत
60 साल तक देश की सेवा! IAF चीफ ने MIG-21 को कुछ इस तरह दी अंतिम विदाई
बिना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तगड़ी कमाई, अपनाएं ये 5 बिजनेस आइडिया
Rashifal 26 August 2025: कर्क और तुला वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
'दबाव कितना भी हो, भारत और मज़बूत बनेगा...', ट्रंप के टैरिफ पर PM मोदी का बड़ा बयान, कहा-मिलने वाली है खुशियां
Test मैच की एक पारी में 600 से ज्यादा गेंदें खेलने वाले 5 बल्लेबाज, एक ने खेली थी 847 बॉल
Online Gaming Bill 2025: क्या खत्म हो जाएगी ऑनलाइन गेमिंग की पूरी इंडस्ट्री, किसे सता रहा डर
इस कंपनी से ले रखा है हेल्थ इंश्योरेंस तो हो जाएं सावधान, 1 सितंबर से देशभर के किसी भी अस्पताल में नहीं होगा कैशलेस इलाज
UPSC 84 पदों पर कर रहा भर्तियां, ₹1,77,500 तक होगी सैलरी, हाथ से जानें न दें मौका!
दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति 'एलन मस्क' की कितनी है सैलरी? जानें कितना है Tesla CEO का कुल नेट वर्थ
ट्रेंडिंग
Viral Video: सेना के एक अधिकारी का प्रेम पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इसे पाने के लिए उन्होंने अकादमी में 500 पुश-अप्स किए थे.
सोशल मीडिया पर आए दिन अलग-अलग तरह के वीडियो और पोस्ट वायरल होते रहते हैं. इस बार एक पूर्व भारतीय सेना अधिकारी का साझा किया हुआ हैंडरिटेन लव लेटर चर्चा का विषय बन गया है. यह कोई आम पत्र नहीं बल्कि 20 साल से भी पुराना एक प्रेम पत्र है, जिसे अधिकारी की तत्कालीन प्रेमिका और अब पत्नी ने उन्हें लिखा था. इस पोस्ट को देखने के बाद लोग लिखित चिट्ठियों के दौर को याद करते हुए काफी भावुक हो रहे हैं.
कैप्टन धर्मवीर सिंह नाम के पूर्व अधिकारी ने बताया कि यह पत्र साल 2001 में उन्हें मिला था, जब वे चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे थे. उन्होंने खुलासा किया कि यह पत्र 10 दिसंबर 2001 को उनकी प्रेमिका (जिन्हें वे मजाक में ‘ठकुराइन’ कहते हैं) ने लिखा था. उस समय मोबाइल और सोशल मीडिया का दौर नहीं था, इसलिए चिट्ठियां ही रिश्तों को जोड़ने का सबसे अहम जरिया हुआ करती थीं.
धर्मवीर सिंह ने एक मजेदार किस्सा भी साझा किया. उन्होंने बताया कि इस पत्र को पाने के लिए उन्हें 500 पुश-अप्स करने पड़े थे. अकादमी में सीनियर्स की परंपरा थी कि पत्र मिलने से पहले कैडेट्स को कठिन एक्सरसाइज करनी होती थी. चूंकि यह पत्र काफी लंबा था, इसलिए सीनियर्स ने उनसे 500 पुश-अप्स कराए. हालांकि, कैप्टन सिंह का कहना है कि मेहनत के बाद मिली यह चिट्ठी उनके लिए आज भी सबसे खास है.
उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होते ही यूजर्स ने इस प्यार और समर्पण की तारीफ की. कई लोगों ने लिखा कि आजकल के रिश्तों में जहां वॉट्सऐप और इंस्टाग्राम मैसेज ही सब कुछ हैं, वहीं उस दौर की चिट्ठियों में भावनाओं की गहराई अलग ही हुआ करती थी.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से