Viral: प्रेमिका का हैंडरिटेन लव लेटर पाने के लिए किए आर्मी अफसर ने किए थे 500 पुश-अप्स, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ खत

Viral Video: सेना के एक अधिकारी का प्रेम पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इसे पाने के लिए उन्होंने अकादमी में 500 पुश-अप्स किए थे.

सोशल मीडिया पर आए दिन अलग-अलग तरह के वीडियो और पोस्ट वायरल होते रहते हैं. इस बार एक पूर्व भारतीय सेना अधिकारी का साझा किया हुआ हैंडरिटेन लव लेटर चर्चा का विषय बन गया है. यह कोई आम पत्र नहीं बल्कि 20 साल से भी पुराना एक प्रेम पत्र है, जिसे अधिकारी की तत्कालीन प्रेमिका और अब पत्नी ने उन्हें लिखा था. इस पोस्ट को देखने के बाद लोग लिखित चिट्ठियों के दौर को याद करते हुए काफी भावुक हो रहे हैं.

कैप्टन धर्मवीर सिंह नाम के पूर्व अधिकारी ने बताया कि यह पत्र साल 2001 में उन्हें मिला था, जब वे चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे थे. उन्होंने खुलासा किया कि यह पत्र 10 दिसंबर 2001 को उनकी प्रेमिका (जिन्हें वे मजाक में ‘ठकुराइन’ कहते हैं) ने लिखा था. उस समय मोबाइल और सोशल मीडिया का दौर नहीं था, इसलिए चिट्ठियां ही रिश्तों को जोड़ने का सबसे अहम जरिया हुआ करती थीं.

उन्हें 500 पुश-अप्स करने पड़े थे

धर्मवीर सिंह ने एक मजेदार किस्सा भी साझा किया. उन्होंने बताया कि इस पत्र को पाने के लिए उन्हें 500 पुश-अप्स करने पड़े थे. अकादमी में सीनियर्स की परंपरा थी कि पत्र मिलने से पहले कैडेट्स को कठिन एक्सरसाइज करनी होती थी. चूंकि यह पत्र काफी लंबा था, इसलिए सीनियर्स ने उनसे 500 पुश-अप्स कराए. हालांकि, कैप्टन सिंह का कहना है कि मेहनत के बाद मिली यह चिट्ठी उनके लिए आज भी सबसे खास है.

सोशल मीडिया पर वायरल

उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होते ही यूजर्स ने इस प्यार और समर्पण की तारीफ की. कई लोगों ने लिखा कि आजकल के रिश्तों में जहां वॉट्सऐप और इंस्टाग्राम मैसेज ही सब कुछ हैं, वहीं उस दौर की चिट्ठियों में भावनाओं की गहराई अलग ही हुआ करती थी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से