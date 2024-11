Viral video of a beggar speaking English: इंग्लिश बोलने वाले भिखारी तो बहुत देखे होंगे लेकिन क्या कभी भिखारी देखा है जो किसी वक्त में एक बड़ा इंजीनियर रहा हो और अचानक से एक भिखारी बन जाए और सड़कों पर भीख मांगता दिखे. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चल रहा है. वायरल वीडियो में दावा किया रहा है कि ये नौजवान शख्स एक वक्त में कभी जर्मनी में इंजीनियर था और बेंगलुरु में भीख मांगते दिख रहा है.

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल वीडियो में दिख रहे शख्स ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से MS की पढ़ाई की है. इस शख्स की अच्छी-खासी जिंदगी तब बदल गई जब इसके माता पिता का निधन हो गया और लंबे वक्त से गर्लफ्रेंड रही लड़की छोड़कर चली गई. इस घटनाओं का शख्स के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ा. वायरल वीडियो में शख्स कहता सुना जा सकता है कि वह साल 2013 में फैंकफर्ट में था.

माता-पिता का निधन फिर शराब की लत

इसके बाद मैं बेंगलुरु आ गया. इंफ्लुएंसर से बात करते हुए शख्स बताता है कि वो एक इंजीनियर है, जो पहले ग्लोबल विलेज और फ्रैंकफर्ट में काम कर चुका है. अपने माता-पिता की मौत के बाद उसे शराब पीने की लत लगी और अब वो भीख मांगकर अपना गुजारा करता है. अब ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

He did his MS from Frankfurt and worked at Mindtree but now he is begging on the streets of Bengaluru.

Reason: He lost his parents and his long time GF left him.

At the end we all are human and human emotions matter. Your mental well being matters.pic.twitter.com/MnRlthsnfY