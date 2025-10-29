Viral News: ब्रेकअप हुआ तो छुट्टी के लिए कर दिया मेल, बॉस का जवाब कर देगा हैरान

कभी वेटर का काम करता था ये एक्टर, 44 की उम्र में किया था डेब्यू, आज है करोड़ों का मालिक
सोशल मीडिया पर एक कर्मचारी का मेल इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, वायरल हो रहे मेल में लिखा है कि सर हाल ही मेरा ब्रेकअप हुआ है, इसलिए मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए. इस पर कंपनी के बॉस का रिएक्शन भी खूब वायरल हो रहा है.
अक्सर सोशल मीडिया पर कर्मचारियों के छुट्टियां मांगने के अजब-गजब तरीके वायरल होते रहते है. कई बार तो ये मेल इतने फनी होते है कि लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते, ऐसी ही एक स्टोरी गुरुग्राम से सामने आई है. इस बार एक कर्मचारी ने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ ऑफिस से छुट्टी मांगी. इसमें एक कर्मचारी ने ईमानदारी के साथ ऑफिस से छुट्टी लेने की वजह के तौर पर 'ब्रेकअप' होने का हवाला दिया है. इस मेल पर उसके बॉस का जो रिएक्शन आया वह चर्चा का विषय बना हुआ है.
नॉट डेटिंग कंपनी के कर्मचारी ने किया मेल
गुड़गांव के नॉट डेटिंग (Knot Dating) कंपनी के सीईओ और को-फाउंडर जसवीर सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में अब तक का 'सबसे ईमानदार छुट्टी का अप्लिकेशन' साझा किया। इसमें उन्होंने एक कर्मचारी के लीव अप्लिकेशन का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया. इस एप्लीकेशन में कर्मचारी ने लिखा था कि हेलो सर, हाल ही में मेरा ब्रेकअप हुआ इसलिए मै काम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूं. फिलहाल मै घर से काम कर रहा हूं, आगे 28 से 8 तक की मै छुट्टी चाहता हूं.
Got the most honest leave application yesterday. Gen Z doesn’t do filters! pic.twitter.com/H0J27L5EsE— Jasveer Singh (@jasveer10) October 28, 2025
बॉस का रिएक्शन हो रहा वायरल
कर्मचारी के इस लीव अप्लिकेशन को कंपनी के सीईओ जसवीर सिंह ने अब तक का सबसे ईमानदार लीव अप्लिकेशन करार दिया. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा- कल मुझे अब तक का सबसे ईमानदार लीव अप्लिकेशन मिला. जेन जेड फिल्टर नहीं करता. एक यूजर ने मजाक में लिखा- कुछ लोग तो शादी के लिए भी इतनी छुट्टियां नहीं लेते. इस पर जसवीर सिंह ने तगड़ा जवाब दिया. उन्होंने रिएक्शन में लिखा- मुझे लगता है कि ब्रेकअप के लिए शादी से कहीं अधिक छुट्टियों की जरूरत पड़ती है.
