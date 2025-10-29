FacebookTwitterYoutubeInstagram
Rashifal 30 October 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Viral News: ब्रेकअप हुआ तो छुट्टी के लिए कर दिया मेल, बॉस का जवाब कर देगा हैरान

गूगल के Ex बॉस ने बताई वो तीन आदतें जिनकी कसम दुनिया का हर सफल आदमी खाता है, आप भी करें ट्राई

अब दिल्ली में कहीं भी कार लेकर जाना पड़ेगा महंगा, NDMC ने बढ़ा दी पार्किंग फीस, अब तभी घटेगी जब...

द्रौपदी मुर्मू से पहले भी फाइटर जेट से उड़ान भर चुके हैं ये 2 राष्ट्रपति, भारत के इस इकलौते PM ने उड़ाया था जंगी जहाज

यूपी में अब 76वां जिला बनाने की तैयारी, CM योगी ने की घोषणा, आइए जानते हैं कैसे बनता है नया डिस्ट्रिक्ट

November Bank Holidays 2025: नवंबर में कब-कब बंद रहेंगे बैंक? यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

हर्षवर्धन राणे ने याद किए संघर्ष के दिन, रोजाना '10 रुपये' और 'एक प्लेट छोले-चावल' में करते थे गुजारा

Cyclone Montha: चक्रवात मोंथा का भारी कहर, तेलंगाना के कई हिस्सों में भारी तबाही और बारिश से बुरा हाल

ट्रेंडिंग

Viral News: ब्रेकअप हुआ तो छुट्टी के लिए कर दिया मेल, बॉस का जवाब कर देगा हैरान

सोशल मीडिया पर एक कर्मचारी का मेल इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, वायरल हो रहे मेल में लिखा है कि सर हाल ही मेरा ब्रेकअप हुआ है, इसलिए मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए. इस पर कंपनी के बॉस का रिएक्शन भी खूब वायरल हो रहा है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Oct 29, 2025, 09:36 PM IST

Viral News: ब्रेकअप हुआ तो छुट्टी के लिए कर दिया मेल, बॉस का जवाब कर देगा हैरान

Viral News

अक्सर सोशल मीडिया पर कर्मचारियों के छुट्टियां मांगने के अजब-गजब तरीके वायरल होते रहते है. कई बार तो ये मेल इतने फनी होते है कि लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते, ऐसी ही एक स्टोरी गुरुग्राम से सामने आई है. इस बार एक कर्मचारी ने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ ऑफिस से छुट्टी मांगी. इसमें एक कर्मचारी ने ईमानदारी के साथ ऑफिस से छुट्टी लेने की वजह के तौर पर 'ब्रेकअप' होने का हवाला दिया है. इस मेल पर उसके बॉस का जो रिएक्शन आया वह चर्चा का विषय बना हुआ है. 

नॉट डेटिंग कंपनी के कर्मचारी ने किया मेल

गुड़गांव के नॉट डेटिंग (Knot Dating) कंपनी के सीईओ और को-फाउंडर जसवीर सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में अब तक का 'सबसे ईमानदार छुट्टी का अप्लिकेशन' साझा किया। इसमें उन्होंने एक कर्मचारी के लीव अप्लिकेशन का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया. इस एप्लीकेशन में कर्मचारी ने लिखा था कि हेलो सर, हाल ही में मेरा ब्रेकअप हुआ इसलिए मै काम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूं. फिलहाल मै घर से काम कर रहा हूं, आगे 28 से 8 तक की मै छुट्टी चाहता हूं. 

 

बॉस का रिएक्शन हो रहा वायरल

कर्मचारी के इस लीव अप्लिकेशन को कंपनी के सीईओ जसवीर सिंह ने अब तक का सबसे ईमानदार लीव अप्लिकेशन करार दिया. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा- कल मुझे अब तक का सबसे ईमानदार लीव अप्लिकेशन मिला. जेन जेड फिल्टर नहीं करता. एक यूजर ने मजाक में लिखा- कुछ लोग तो शादी के लिए भी इतनी छुट्टियां नहीं लेते. इस पर जसवीर सिंह ने तगड़ा जवाब दिया. उन्होंने रिएक्शन में लिखा- मुझे लगता है कि ब्रेकअप के लिए शादी से कहीं अधिक छुट्टियों की जरूरत पड़ती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

