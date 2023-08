Musk Zuckerberg Fight: एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग एक-दूसरे पर घूंसे बरसाने को तैयार, टेक दिग्गजों की फाइट होगी लाइव  

डीएनए हिंदी: टेक जगत के दो बड़े दिग्गज एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग के बीच जोरदार संग्राम होने वाला हैं. दोनों के बीच केज फाइट की खबर खुद मस्क ने कन्फर्म की है.एलन मस्क (Elon Musk) ने रविवार को घोषणा की है कि मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) के खिलाफ उनकी प्रस्तावित 'केज फाइट' को एक्स (X) पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा. बता दें कि ट्विटर खरीदने के बाद अब उसका लोगो और नाम बदल दिया गया है और उसे X कहा जा रहा है. सोशल मीडिया पर इस जोरदार घमासान के लिए अभी से यूजर्स के बीच उत्सुकता है. हालांकि जुकरबर्ग ने अपने प्रतिद्वंद्वी को जवाब देते हुए कहा कि पैसे कमाने के लिए एक्स के बजाय किसी और विश्वसनीय प्लैटफॉर्म का इस्तेमाल होना चाहिए.

लड़ाई से पहले दोनों दिग्गजों ने ठोका ताल

टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने कहा कि उनकी और मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग की केज फाइट होने वाली है. इस फाइट को लाइव स्ट्रीम किया जाएगा और इससे होने वाली पूरी कमाई चैरिटी में दान की जाएगी. हालांकि, इसका जवाब देते हुए जुकरबर्न ने अपने नए सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म थ्रेड पर स्क्रीनशॉट साझा करते हुए लिखा, 'मुझे लगता है कि हमें ज्यादा विश्वसनीय प्लैटफॉर्म का उपयोग नहीं करना चाहिए जो वास्तव में चैरिटी के लिए पैसा जुटा सके?'

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.



All proceeds will go to charity for veterans.