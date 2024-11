अमेरिका के दिग्गज उद्योगपति और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) ने हाल ही में भारत में चुनावी प्रक्रिया की सराहना की है. मस्क ने भारत के चुनावी परिणामों को सटीक और तेज बताते हुए अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में जारी मतगणना पर कटाक्ष किया.

भारत की चुनावी गति पर मस्क की टिप्पणी

मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें लिखा था, 'भारत ने एक दिन में 64 करोड़ वोट गिन डाले, जबकि कैलिफोर्निया में अभी भी वोटों की गिनती जारी है.' उनका यह बयान भारत की तेज मतगणना प्रक्रिया को लेकर था, जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है. मस्क का यह तंज कैलिफोर्निया में हो रही देर से मतगणना पर था, जो अमेरिकी चुनाव प्रणाली की धीमी गति की ओर इशारा करता है.

चुनावों में धोखाधड़ी का मुद्दा

मस्क ने भारतीय चुनावों को लेकर एक और टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में चुनावों में धोखाधड़ी मुख्य मुद्दा नहीं है, जैसा कि कई अन्य देशों में देखा जाता है. यह बयान उन चुनावों पर था, जो भारत में त्वरित और पारदर्शी तरीके से संपन्न होते हैं. मस्क का मानना था कि भारत में चुनावी प्रक्रिया अमेरिकी प्रक्रिया से कहीं ज्यादा अच्छा है. हालांकि आपको बताते चलें कि जिस पोस्ट को एलन मस्क ने शेयर किया है वह इसी साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान का है.

India counted 640 million votes in 1 day.



California is still counting votes 🤦‍♂️ https://t.co/ai8JmWxas6