Viral Video: हाथी के इस वीडियो को देख लोग क्यों हो रहे भावुक? जानिए इसमें ऐसा क्या है खास

Elephant Viral Video: वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी अपने मालिक को सूंड से उठाता है. जब शख्स खड़े होकर चलने लगता है तब जाकर हाथी शांत होता है.
सोशल मीडिया पर आए दिन हजारों वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन इनमें से कुछ ऐसे होते हैं, जो सबका ध्यान अपनी ओर आक्रशित करते हैं. ऐसा ही एक हाथी का वीडियो इंटरेनट पर सनसनी मचा रहा है. जिसे देखकर लोग भावुक हो रहे हैं. ऐसा क्या है इस वीडियो में भी देखेंगे तो पता चल जाएगा.
दरअसल, वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आदमी अपने हाथी के साथ जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है, तभी वह शख्स अचानक जमीन पर गिर जाता है. यह देखकर हाथी इतना परेशान हो जाता है और दहाड़ने लगता है. मालिक पर कोई जानवर हमला न कर दे, वो उसको घेरकर चारों ओर चक्कर काटने लग जाता है.
वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी अपने मालिक को सूंड से उठाता है. जब शख्स खड़े होकर चलने लगता है तब जाकर हाथी शांत होता है. हाथी के इस प्यार को देखकर लोग इमोशनल हो रहे हैं. यह दृश्य लोगों का दिल जीत रहा है.
यह भी पढ़ें: नेपाल में आंदोलन की दिशा बदलने वाले 4 चेहरों से मिलिए , रैपर-जज-एंकर-इवेंट मैनेजर की इस चौकड़ी ने हिला दी ओली सरकार
देखें हाथी की वफादारी
लोगों का कहना है कि एक बेजुबान जानवर अपने मालिक के प्रति इतना वफादार हो सकता है. जबकि इंसान-इंसान के प्रति इतनी वफादारी नहीं दिखा रहा है.
यह वीडियो @s_d_entertainments नामक इंस्टाग्राम अकाउंट पर सेयर किया गया है. जिसे अब तक 5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 35 लाख के करीब लाइक्स मिल चुके हैं. वीडियो को देख लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
