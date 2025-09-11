Add DNA as a Preferred Source
Hotel Room Secret: 99% लोग नहीं जानते होंगे होटल के कमरों में दीवार घड़ी न होने का राज, सीक्रेट जान रह जाएंगे दंग

Viral Video: हाथी के इस वीडियो को देख लोग क्यों हो रहे भावुक? जानिए इसमें ऐसा क्या है खास

इस शख्स को कहते हैं 'नेपाल का मुकेश अंबानी', जानें पड़ोसी देश के 5 सबसे अमीर लोगों की दौलत का लेखा-जोखा

DUSU Election 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए ABVP, NSUI ने घोषित किए उम्मीदवारों के नाम, यहां देखें लिस्ट

Best Shopping Market In Delhi: शादी की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली की ये 3 मार्केट, लहंगा से लेकर ज्वेलरी तक सबकुछ मिलेगा सस्ता

क्या है 'ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन' जो फ्रांस में प्रोटेस्टर्स को कर रहा है एकजुट? आइये समझें

नेपाल के लोग कितने देशों में बिना पासपोर्ट-वीजा के जा सकते हैं? लिस्ट में इस पड़ोसी मुल्क का भी नाम

क्या है Nano Banana Model जो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल? जान लें इस 3D तस्वीर को बनाने का आसान तरीका

भारत का 100 रुपया नेपाल में जाकर कितने का हो जाता है? जानकर रह जाएंगे हैरान

कौन है Suman Khulbe? भारतीय मूल की ये डॉक्टर Canada में मरीजों से 'यौन शोषण' की दोषी पाई गई, जानें पूरा मामला

Viral Video: हाथी के इस वीडियो को देख लोग क्यों हो रहे भावुक? जानिए इसमें ऐसा क्या है खास

Elephant Viral Video: वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी अपने मालिक को सूंड से उठाता है. जब शख्स खड़े होकर चलने लगता है तब जाकर हाथी शांत होता है.

Latest News

रईश खान

Updated : Sep 11, 2025, 07:33 PM IST

Viral Video: हाथी के इस वीडियो को देख लोग क्यों हो रहे भावुक? जानिए इसमें ऐसा क्या है खास

सोशल मीडिया पर आए दिन हजारों वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन इनमें से कुछ ऐसे होते हैं, जो सबका ध्यान अपनी ओर आक्रशित करते हैं. ऐसा ही एक हाथी का वीडियो इंटरेनट पर सनसनी मचा रहा है. जिसे देखकर लोग भावुक हो रहे हैं. ऐसा क्या है इस वीडियो में भी देखेंगे तो पता चल जाएगा.

दरअसल, वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आदमी अपने हाथी के साथ जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है, तभी वह शख्स अचानक जमीन पर गिर जाता है. यह देखकर हाथी इतना परेशान हो जाता है और दहाड़ने लगता है. मालिक पर कोई जानवर हमला न कर दे, वो उसको घेरकर चारों ओर चक्कर काटने लग जाता है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी अपने मालिक को सूंड से उठाता है. जब शख्स खड़े होकर चलने लगता है तब जाकर हाथी शांत होता है. हाथी के इस प्यार को देखकर लोग इमोशनल हो रहे हैं. यह दृश्य लोगों का दिल जीत रहा है.

यह भी पढ़ें: नेपाल में आंदोलन की दिशा बदलने वाले 4 चेहरों से मिलिए , रैपर-जज-एंकर-इवेंट मैनेजर की इस चौकड़ी ने हिला दी ओली सरकार

देखें हाथी की वफादारी

लोगों का कहना है कि एक बेजुबान जानवर अपने मालिक के प्रति इतना वफादार हो सकता है. जबकि इंसान-इंसान के प्रति इतनी वफादारी नहीं दिखा रहा है.

यह वीडियो @s_d_entertainments नामक इंस्टाग्राम अकाउंट पर सेयर किया गया है. जिसे अब तक 5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 35 लाख के करीब लाइक्स मिल चुके हैं. वीडियो को देख लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

