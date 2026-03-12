अब रेस्टोरेंट में खाना हुआ और महंगा, बिल में जुड़ने लगा गैस चार्ज

कई रेस्तरां ने खाने-पीने की चीजों की कीमतें बढ़ा दी हैं. वहीं कुछ रेस्तरां तो एक कदम आगे बढ़कर खाने के बिल में गैस चार्ज भी जोड़ रहे हैं. जानें आखिर पूरा माजरा क्या है...

मिडिल ईस्ट में इजरायल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध का भारत पर भी असर दिखने लगा है. देश में सिलेंडर की भारी कमी की खबरें सामने आ रही हैं. इस बीच बेंगलुरु के कुछ रेस्तरां में सिलेंडर की कमी का संकट दिखाई दे रहा है. कई रेस्तरां ने खाने-पीने की चीजों की कीमतें बढ़ा दी हैं. वहीं कुछ रेस्तरां तो एक कदम आगे बढ़कर खाने के बिल में गैस चार्ज भी जोड़ रहे हैं. एक रेस्तरां ने एलपीजी की गंभीर कमी और वैकल्पिक फ्यूल की बढ़ती कीमतों का हवाला देकर मेनू की कीमतों में 5 से 10 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी.

कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कमी ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को गहरे संकट में डाल दिया है और मालिक बंद होने की आशंका जता रहे हैं. कई होटल, टिफिन सेंटर और छोटे भोजनालय या तो अपना काम कम रहे हैं या रसोई बंद कर रहे हैं. वहीं जो अभी खुले भी हैं, उनका कहना है कि उन्हें ईंधन के बढ़े हुए खर्च की भरपाई ग्राहकों से करनी होगी.

जब खाने की बिल में गैस चार्ज देख उड़े ग्राहक के होश

डोड्डानेकुंडी की मशहूर रेस्तरां मिस्टर आंध्र मील्स ने ग्राहकों की बिल में गैस चार्ज के तहत 30 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं. कई ग्राहक रेस्टोरेंट के इस कदम की आलोचना कर रहे हैं और कस्टमर से लूटपाट का आरोप लगा रहे हैं. वहीं रेस्टोरेंट के कर्मचारियों का तर्क है कि गैस चार्ज वित्तीय दवाब की वजह से लगाया गया है. उनका दावा है कि ईंधन की बढ़ती कीमतों ने पहले से ही कम मुनाफे को और भी कम कर दिया है. मालिकों के मुताबिक कर्मचारियों को काम पर बनाए रखने और रसोई को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस बोझ का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालना ही आखिरी रास्ता बचा है.

कीमतों में यह बदलाव किसी एक आउटलेट तक सीमित नहीं है. बेंगलुरु के कई होटल चुपचाप अपने मेनू में बदलाव कर रहे हैं. कई इलाकों में स्नैक्स और सामान्य खाना तक महंगा हो गया है और कस्टमर को सिर्फ चाय के बिल में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. रेस्टोरेंट का कहना है कि कॉमर्शियल गैस की कमी है और ईंधन के सस्ते विकल्प अब मौजूद नहीं हैं.

कुछ रेस्टोरेंट ने मेनू की कीमतों में किए बदलाव

कृष्णा वैभव होटल ने भी अपने मेनू की कीमतों में बदलाव किया है. यहां सभी व्यंजनों की कीमतों में 5 रुपये से 10 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. होटल मालिक ने इस बढ़ोतरी का कारण भी कॉमर्शियल एलपीजी की कमी और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले वैकल्पिक ईंधनों के बढ़ते खर्च को बताया है. मिठाई की दुकानों को भी महंगे ईंधन की मार पड़ी है. कुछ दुकान बंद हो गए हैं जबकि कुछ हलवाइयों को मिठाइयां बनाने के लिए लकड़ी और चूल्हों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है.

व्हाइटफील्ड में पेइंग गेस्ट की सुविधाओं ने भी इसी कमी के कारण लंच और खुद खाना बनाने का विकल्प देना बंद कर दिया है. इससे लोगों को अपने हर दिन के खाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है. जहां किफायती खाने के विकल्प कम होते जा रहे हैं, वहीं जहां रेस्टोरेंट खुले भी हैं, वहां भी बिल बढ़ता जा रहा हैं. होटल मालिकों और मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि अगर कॉमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति जल्दी बहाल नहीं होती तो खाने की चीजों में और भी इजाफा होने की संभावना है और बेंगलुरु के आम लोगों को गैस संकट का आर्थिक बोझ उठाना पड़ेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.