Delhi-NCR में सुबह-सुबह महसूस हुए तेज भूकंप के झटके, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़, देखें Viral Post

दिल्ली-एनसीआर में सुबह लगभग 9 बजे तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप आते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई.

दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार सुबह भूकंप के तेज जटके मसूस किए गए. सुबह 9 बजकर 4 मिनट पर अचानक धरती हिलने लगी. इस भूकंप की रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई है. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में करीब 7 से 10 सेकेंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए. गुरुवार सुबह से हो रही बारिश के बीच दिल्ली-एनसीआर में सुबह 9 बजकर 4 मिनट के करीब धरती कांप उठी. भूकंप 10 किमी की गहराई में था. भूकंप का केंद्र दिल्ली से 51 किमी दूर हरियाणा के झज्जर में था. एक तरफ जहां भूकंप आया वहीं, दूसरी ओर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई.

सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़

गुरुवार सुबह दिल्ली-एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए. इसी के साथ सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. दुनियाभर में कुछ भी घटना घटती है तो वो सीधे सोशल मीडिया पर मीम्स के रूप में देखने को मिल जाती है. आंधी-तूफान हो या देशों के बीच युद्ध हर मुद्दे पर मीम्स वायरल होने शुरू हो जाते हैं. हाल ही में आए भूकंप पर भी सोशल मीडिया पर जमकर मीम्स वायरल हो रहे हैं.

ये भी पढ़े-

यहां देखें वायरल पोस्ट

People in Gurugram & Delhi NCR rushing out of their home right now after experiencing strong tremors of an earthquake!#earthquake pic.twitter.com/KyVReGoo3X— Vishal Verma (@VishalVerma_9) July 10, 2025

People in Gurugram and Delhi NCR after experiencing tectonic plates moving beneath the ground they were sleeping on this morning!#earthquake pic.twitter.com/jRn11ZeHp1— Vishal Verma (@VishalVerma_9) July 10, 2025

#earthquake in Delhi

Anybody else felt? pic.twitter.com/opmuH3Zcme— Browni Motion (@AMIT_8868) July 10, 2025

Tectonic plates in Delhi every few months : #Earthquake pic.twitter.com/2Fr24sBrBN— UmdarTamker (@UmdarTamker) July 10, 2025

