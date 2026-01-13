VIDEO: सांप ने काटा तो उसे जैकेट की जेब में रखकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टरों से बोला- इसने डसा है

ई-रिक्शा चालक दीपक ने आरोप लगाया कि आधे घंटे से इलाज की गुहार लगा रहा हूं, लेकिन जिला अस्पताल के डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर रहे. हंगामा बढ़ा तो सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई.

सांप का नाम सुनते ही लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है. यह बेहद खतरनाक और जहरीला जीव माना जाता है. लेकिन कुछ लोग इतने साहसी होते हैं कि इनके काटने से भी नहीं डरते. ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा से सामने आया है, जहां एक ई-रिक्शा चालक को सांप ने काट लिया. चालक की हिम्मत तो देखिए जिस सांप ने काटा उसी को अपनी जैकेट में रखकर इलाज कराने अस्पताल पहुंच गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जानकारी के मुताबिक, मथुरा-वृंदावन रोड पर दीपक राजपूत बैटरी वाला ई-रिक्शा चलाते हैं. वह सोमवार शाम पीएमबी पॉलिटेक्निक के पास बैटरी लेने गए थे. वापस लौटे तो उसके रिक्शा पर काला नाग (Black Cobra) चढ़ गया. सांप ने उसके हाथ पर डस लिया.

दीपक ने सांप काटने पर शोर मचाने की बजाय उसकी गर्दन पकड़कर अपनी जैकेट के अंदर रख लिया और इलाज के लिए सीधा जिला अस्पताल पहुंच गया. अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जाकर दीपक ने डॉक्टरों को बताया कि उसे हाथ पर सांप ने काट लिया है.

जेब से निकाला जहरीला सांप

दीपक की बात सुनकर पहली बार तो डॉक्टरों ने गंभीरता से नहीं लिया. उन्होंने फिर दोबारा कहा कि उन्हें जहरीले सांप ने काटा उनका तुरंत इलाज चाहिए. इस पर एक डॉक्टर ने सवाल किया कि कौन से सांप ने काटा है? यह सुनकर दीपक ने अपनी जैकेट की चेन खोली और अंदर से एक जहरीले सांप को बाहर निकाला और बोले- इसने काटा है.

जेब में जिंदा सांप देखकर अस्पताल में हड़कंप मच गई. डॉक्टर और मरीज दहशत में आ गए. स्वास्थ्यकर्मी चिल्लाने लगे 'पागल हो क्या, जिंदा सांप उठा लाए'. डॉक्टर कहने लगे पहले सांप बाहर छोड़कर आओ तब इलाज करेंगे. इससे चालक भड़क गया और बाहर सड़क पर आकर हंगामा करने लगा. जिससे काफी भीड़ इकट्ठा हो गई.

In UP's Mathura, a man arrived at a government hospital complaining of snake bite.



Reporter: Where is the snake?



Man opens jacket zip, draws the snake out.



Here it is. pic.twitter.com/ub1Pvq6ifz — Piyush Rai (@Benarasiyaa) January 13, 2026

दीपक ने आरोप लगाया कि आधे घंटे से इलाज की गुहार लगा रहा हूं, लेकिन जिला अस्पताल के डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर रहे. हंगामा बढ़ा तो सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने समझा-बुझाकर शख्स को शांत कराया और सांप को डिब्बे में बंद किया. इसके बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया.

डॉक्टरों ने कहा कि दीपक की हालत स्थिर है, वह खरते से बाहर है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग शख्स की डेयरिंग की प्रशंसा कर रहे हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से