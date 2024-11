आमतौर पर एक केले की कीमत कितनी हो सकती है. 10 रुपये, 20 रुपये या हद से ज्यादा 30 रुपये. लेकिन अमेरिका में एक केला 52 करोड़ रुपये में बिका है. यह सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, लेकिन यह बात सच है. दअरसल, अमेरिका में टेप से चिपके एक केले की बोली लगाई गई. इसे खरीदने के लिए अमीरों में होड़ मच गई.

यह टेप लगा केला कोई आम केला नहीं था, बल्कि डक्ट-टेप वाला यह केला आर्टवर्क 'कॉमेडियन' है. प्रेंकस्‍टर मॉरिजियो कैटेलन साल 2019 में इस Bnana आर्टवर्क को दुनिया के सामने लेकर आए थे. अब अमेरिका के सॉथबीज हाउस में इसका ऑक्शन हुआ. जिसमें दिग्गज खरीदार पहुंचे.

टेप लगे केला आर्टवर्क की 8 लाख डॉलर से बोली शुरू हुई तो लोग चौंक गए. 5 मिनट के अंदर ही इसकी बोली 5.2 मिलियन डॉलर पर हुंच गई. यानी खरीदार 43 करोड़ रुपये तक खरीदने को तैयार हो गए, तभी क्रिप्‍टोकरंसी एंटरप्रेन्‍योर जस्टिन सन ने दाम बढ़ा दिए.

I’m thrilled to announce that I’ve bought the banana🍌 !!! @SpaceX @Sothebys I am Justin Sun, and I’m excited to share that I have successfully acquired Maurizio Cattelan’s iconic work, Comedian for $6.2 million. This is not just an artwork; it represents a cultural phenomenon… pic.twitter.com/lAj1RE6y0C