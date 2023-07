IndiGO फ्लाइट में शराब पीकर एयर होस्टेस से मारपीट, बिहार पहुंचते ही हो गए गिरफ्तार

डीएनए हिंदी: बीते कुछ दिनों से फ्लाइट में यात्री की बदसलूकी की खबरें खूब आ रही हैं. बुजुर्ग महिला पर फ्लाइट के अंदर पेशाब करने वाला आरोपी पुलिस कस्टडी में है. अब शराबबंदी वाले राज्य बिहार में दो यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है. ये दोनों नशे की हालत में थे और IndiGo फ्लाइट के अदर शराब की बोतल ले आए थे. इतना ही नहीं नशे की हालत में इन लोगों ने फ्लाइट में भी खूब हंगामा काटा. रिपोर्ट के मुताबिक, इन लोगों ने एयर होस्टेस से मारपीट भी की. इंडिगो ने आधिकारिक तौर पर शिकायत की. पटना में फ्लाइट लैंड करते ही बिहार पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

इंडिगो एयरलाइंस ने लैंडिंग से पहले ही एटीसी को सूचना दी थी कि दो यात्री शराब लेकर आ रहे हैं. इंडिगो ने इस बारे में आधिकारिक शिकायत भी दर्ज करवाई. यह भी बताया गया है कि फ्लाइट के क्रू मेंबर्स ने जब इन यात्रियों को शराब पीने और ले जाने से रोका तो इन्होंने एयर होस्टेस से मारपीट की और पायलट से भी बदसलूकी की कोशिश की.

Bihar | Two pax - Rohit and Nitish - nabbed & handed over to Patna Airport Police last night after they created a ruckus onboard Delhi-Patna IndiGo flight 6E-6383, in an inebriated condition. Case registered at the Police station based on a written complaint by IndiGo's manager. pic.twitter.com/yeOu8tJSBg