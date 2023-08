Viral Video: महिला को बचाने के लिए ड्राइवर ने मारा ब्रेक, बीच सड़क घूम गई गाड़ी

डीएनए हिंदी: सड़क के मामले में सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली लाइन एकदम फिट बैठती है. चाहे गाड़ी ड्राइवर हो या पैदल जनता सड़क पर जरा सी लापरवाही अस्पताल पहुंचा सकती है. इसलिए सड़क पार करते समय ध्यान से इधर-उधर देखते हुए आगे बढ़ने की हिदायत दी जाती है नहीं तो कुछ ऐसा ही सीन हो जाता है. राहत की बात है कि गाड़ी के करीब दूसरी गाड़ियां नहीं थीं ऐसा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था.

यह वीडियो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का है. यहां एक महिला की वजह से सड़क पर हादसा होते-होते बचा. साफ देख सकते हैं कि गाड़ी के ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए महिला की जान बचाई लेकिन अगर उसकी पीछे दूसरी गाड़ी होती तो भीषण टक्कर हो सकती है. वीडियो में आप देखेंगे कि महिला सीधे बिना इधर-उधर सीधे आगे जा रही होती है. न जाने उसे किस बात की जल्दबाजी थी लेकिन उसकी यह हरकत सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की जान के लिए मुसीबत हो सकती थी.

Car driver’s daredevil u-turn saves woman’s life in Lawaypora Srinagar J&K. @ITvRKNews



"This gentleman deserves applause and appreciation." pic.twitter.com/3ER41rILCN