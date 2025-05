अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त अरब अमीरात (UAE) पहुंचे जहां उनका खास स्वागत किया गया. महिलाओं ने सफेद पोशाक पहनकर बाल झटकने की रस्म अल-अय्याला निभाई.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी और कतर के बाद संयुक्त अरब अमीरात (UAE) पहुंचे. यहां उनका स्वागत बेहद अलग अंदाज में हुआ. ट्रंप अबू धाबी में कसर अल वतन, जो UAE का राष्ट्रपति महल है, वहां पहुंचे. जैसे ही ट्रंप महल में पहुंचे, वहां सफेद कपड़े पहने महिलाओं ने खुले बालों के साथ सिर घुमा रही थीं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल वे ओमान सल्तनत और संयुक्त अरब अमीरात की पारंपरिक परफॉर्मेंट आर्ट 'अल-अय्यला' (Al-Ayyala dance) का प्रदर्शन कर रही थीं. आइए इस परंपरा के जानते हैं.

क्या होता है अल-अय्यला

यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार, अल-अय्याला उत्तर-पश्चिमी ओमान और पूरे संयुक्त अरब अमीरात में लोकप्रिय है. इस पारंपरिक नृत्य में, प्रतिभागियों के नृत्य के दौरान कविता का पाठ किया जाता है और ढोल बजाया जाता है.

युद्ध के दृश्य का अनुकरण करने के लिए पुरुष तलवारें या बांस की छड़ियां लेकर एक दूसरे के सामने दो पंक्तियों में खड़े होते हैं. वे संगीत की धुन पर अपने सिर और तलवारें हिलाते हैं. संयुक्त अरब अमीरात में महिलाएं पारंपरिक पोशाक पहनकर और सामने खड़ी होकर नृत्य में भाग लेती हैं. वे संगीत के साथ अपने बालों को इधर-उधर झटकती हैं.

वायरल वीडियो

वायरल वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप यूएई के राष्ट्रपति भवन कसर अल वतन में दर्जनों महिलाओं की दो पंक्तियों के बीच से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं. वे सफेद रंग की फ्लोइंग गाउन पहने हुए हैं और उनके बाल लंबे और काले हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति के चलते समय महिलाएं अपने पीछे खड़े पुरुषों द्वारा बजाए जा रहे ड्रम की धुन के साथ नाटकीय ढंग से अपने बाल हिला रही हैं.

आपको बता दें कि अल-अय्याला मुख्य रूप से शादियों के दौरान किया जाता है. ओमान सल्तनत और संयुक्त अरब अमीरात में लोग इसे त्यौहारों के मौकों पर भी करते हैं. रिपोर्ट बताती है कि "अल-अय्याला में सभी उम्र, लिंग और सामाजिक वर्ग शामिल हैं."

