Donald Trump ने किम जोंग उन को कर लिया 'किस', हैरान कर देगी यह तस्वीर

Kim Jong Un Donald Trump: सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के हमशक्ल किस कर रहे हैं.

Trump and Kim Jong Un Look Like