अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का काउंट डाउन शुरू हो गया है. अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा आज इसका फैसला हो जाएगा. इस बार मुकाबला रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस की बीच है. चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप कूल मूड में नजर आ रहे हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें वो डांस करते नजर आ रहे हैं.

डोनाल्ड ट्रंप का यह वीडियो मिशिगन स्टेट (Michigan State) का है. जहां उन्होंने मंगलवार को अंतिम रैली की. ट्रंप ने करीब दो घंटे के कार्यक्रम में मंच से लोगों को संबोधित किया. इस दौरान फेमस पॉप सॉन्ग YMCA पर जमकर थिरके.

ट्रंप ने इस दौरान खुद की तुलना पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंक से की. उन्होंने खुद को उनके समकक्ष बताया. हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लोकप्रिय राष्ट्रपतियों से अपनी तुलना की हो. इससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं ऑलटाइम फेवरेट राष्ट्रपति हूं, जो पूर्व राष्ट्रपतियों से बेहतर है.

At his final rally — which ended after 2 AM in Michigan — President Donald J. Trump ends the night with his famous dance: 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/8thBMB5zVc

पहले भी वायरल हुआ था वीडियो

डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले जॉर्जिया में एक रैली के समापन पर वाईएमसीए गाने पर डांस मूव्स दिखाते नजर आए थे. यह वीडियो भी खूब वायरल हुआ था.

#WATCH | Former US President and Republican presidential candidate Donald Trump grooves to 'YMCA' song, as he concludes his rally in Georgia.



(Video Source: US Network Pool via Reuters) pic.twitter.com/w2bG08pdpJ