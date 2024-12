अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में ट्रंप नए लुक में नजर आ रहे हैं.

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो में उनका हेयरस्टाइल काफी अलग नजर आ रहा है. राष्ट्रपति का नया लुक लोगों को कापी पसंद आ रहा है. इस वीडियो में ट्रंप को फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच स्थित अपनी निजी संपत्ति ट्रंप इंटनेशनल गोल्फ क्लब में प्रशंसकों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए देखा जा सकता है.

यूजर्स ने किया कमेंट

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने इस पर जमकर टिप्पणी करना शुरू कर दिया है. कुछ यूजर्स ने यह मजाक किया कि क्या यह बदलाव अगले साल राष्ट्रपति बनने से पहले किया गया है. ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है. अब वो 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण करेंगे.

Your next President, President-Elect Donald J Trump, today at the beautiful Trump International Golf Club Palm Beach!! TRUMP-VANCE 2024! #MAGA #donaldtrump #trump2024 #palmbeach #florida @realdonaldtrump @teamtrump @trumpwarroom @trumpgolfpalmbeach @trumpgolf @whitehouse45 📸:… pic.twitter.com/B4asbHZoJ0

— Michael Solakiewicz (@michaelsolakie) December 18, 2024

डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में 295 इलेक्टोरल वोट हासिल किए, जो व्हाइट हाउस में वापसी करने के लिए आवश्यक 270 वोट से कहीं अधिक थे. उन्होंने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को हराया, जिन्हें 226 इलेक्टोरल वोट मिले थे.

