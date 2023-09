Dogs attack child video: कुत्तों ने बनाया 5 साल के बच्चे को शिकार, नोच नोचकर मार डाला, देखें खौफनाक वीडियो

डीएनए हिंदी: सड़क पर आवारा कुत्तों का खौफ बढ़ता जा रहा है. आए दिन इन आवारा कुत्तों के हमलों की खबरें सामने आती रहती हैं, जिनमें ये लोगों को घायल करते देखे जाते हैं. लेकिन हैदराबाद में तो इससे भी कहीं ज्यादा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां कुछ कुत्तों ने मिलकर एक पांच साल के बच्चे को ही मार डाला है. ये घटना हैदराबाद के अंबेरपेट इलाके की है, जहां बच्चे के पिता सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता है.



कैसे हुआ हमला

बच्चे का नाम प्रदीप बताया गया है और जिस वक्त उसपर कुत्तों ने हमला किया जब वो अपने पिता के पास जा रहा था. घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में बच्चा सड़क पर अकेला जाता दिख रहा है. तभी तीन कुत्ते अचानक से उसपर हमला कर देते हैं. कुत्ते बच्चे को घेर लेते हैं और उसे नोचने लगते हैं. बच्चा भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ते उसे जमीन पर गिरा देते हैं. इसके बाद वो उसके कपड़े नोचने लगते हैं. बच्चा चाहकर भी खुद को बचा नहीं पाता है.



नोच नोचकर मार डाला

जब भी वो उठ खड़े होने की कोशिश करता है कुत्ते उसे गिरा देते हैं और लगातार हमला करते रहते हैं. तीन छोटे कुत्ते और भी वहां मौजूद होते हैं लेकिन वो हमला करने वालों कुत्तों को खड़े देखते रहते हैं. जिस तरह से कुत्तों ने बच्चे का शिकार किया उसे देखकर यही मालूम पड़ रहा है कि बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई थी. पुलिस का कहना है कि परिवार ने अभी तक इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है.

Horrifying! Pack of dogs attack a 4-year-old boy in Hyderabad. The boy unfortunately didn’t survive the attack.#caughtoncamera #dogattack #Hyderabad pic.twitter.com/6FNEHbnDot