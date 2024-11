Giza Pyramids Viral Video: मिस्र के गीज़ा पिरामिड्स में एक शरारती कुत्ते ने हाल ही में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. इस कुत्ते का नाम अपोलो है, जो पिछले महीने खफरे के पिरामिड की 136 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ते हुए कैमरे में कैद हो गया. अमेरिकी पैराग्लाइडर एलेक्स लैंग और उनके दोस्त मार्शल मोशर ने इस साहसिक दृश्य को कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिससे अपोलो रातोंरात वायरल हो गया.

वायरल हो गया अपोलो

अपोलो की बहादुरी को देखकर पर्यटक हैरान रह गए और उसकी चढ़ाई के बाद से कुत्तों के की तरफ लोगों की रुचि बढ़ गई , जो प्राचीन खंडहरों के बीच अपना घर बनाकर रहते हैं. एक टूर गाइड ने अपोलो को "पिरामिड पिल्ला" के रूप में प्रचारित किया, जो मिस्र के देवता अनुबिस से मिलता-जुलता है. इस कुत्ते की प्रसिद्धि ने गीज़ा क्षेत्र के व्यवसायों में भी वृद्धि की है, खासकर स्मृति चिन्ह बेचने वाली दुकानों में, जहां पर्यटक अपोलो और उसके झुंड के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं.

A dog climbed all the way up the Great Pyramid of Giza.. 🤯



🎥 IG: alexlang14 pic.twitter.com/oSpgSXaVGP