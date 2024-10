Viral News: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक रिक्शा चालक का वीडियो वायरल हो रहा है, जो विदेश कपल के सामने इतनी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है.

Viral Video: सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, जो हमें हैरान कर देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो रिक्शा चालक का वायरल हो रहा है, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. वीडियो में एक देसी रिक्शा चालक फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हुए देखा जा सकता है, जिसने विदेशी सैलानियों को भी हैरान कर दिया.

वीडियो में देखा गया कि दो विदेशी पर्यटक पुरानी दिल्ली के संकरी गलियों और बाजारों की सैर करने निकले हैं. वे एक साधारण से रिक्शे पर बैठे हैं. लेकिन जो उन्हें अनोखा अनुभव मिल रहा है, वह है रिक्शा चलाने वाले युवक का अंग्रेजी बोलने का तरीका. एक पेशेवर गाइड की तरह इस तरह अंग्रेजी में जामा मस्जिद की जानकारी साझा नहीं कर सकता. वह उन्हें मस्जिद के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में बता रहा है. साथ ही वह यह भी सलाह दे रहा है कि कैसे वहां फोटोग्राफी करनी चाहिए और किन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए.

'एजुकेटेड रिक्शा वाला' बना लोगों का हीरो

दरअसल, एक्स पर @amethiya_anup नाम के यूजर द्वारा एक पोस्ट शेयर किया गया है. इस वीडियो को पोस्ट करने वाले ने इसे कैप्शन दिया है, इस भारतीय रिक्शेवाले को 1000 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए. जिस प्रकार से इसने विदेशी कपल से बात की, सुनकर मजा आ गया. यूजर ने वीडियो में 'एजुकेटेड रिक्शा वाला' भी लिखा है. यह रिक्शा चालक न केवल विदेशी पर्यटकों को आसानी से घुमाने का काम कर रहा है, बल्कि उनकी भाषा में उनसे बातचीत कर, उन्हें देश की धरोहरों के बारे में भी शानदार तरीके से जानकारी दे रहा है.

वीडियो को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं

वीडियो के अंत में रिक्शा चालक सैलानियों से पूछता है, यू अंडरस्टैंड? Ok Then Let's Go. इसके बाद सैलानियों की प्रतिक्रिया भी दिलचस्प है. इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी इसकी खूब तारीफ कर रहे हैं. कई लोग इसे भारतीय टैलेंट का शानदार उदाहरण बता रहे हैं, तो कुछ इसे आत्मनिर्भर और जागरूक भारत की झलक मान रहे हैं.

यहां देखें वीडियो:

यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसे हजारों लाइक्स और शेयर मिल चुके हैं. यह रिक्शा चालक न केवल अपनी मेहनत से लोगों को पुरानी दिल्ली की सैर करा रहा है, बल्कि अपनी फर्राटेदार अंग्रेजी से भी देश-विदेश के लोगों को प्रभावित कर रहा है.

