दिल्ली पुलिस ने भी अपनाया 'धुरंधर' ट्रेंड, अक्षय खन्ना की एंट्री से दिया आंखें खोल देने वाला मैसेज

दिल्ली पुलिस ने धुरंधर फिल्म का एक क्लिप शेयर कर आंखें खोल देने वाला मैसेज दिया है, आप भी देखिए वायरल हो रहा वीडियो...

'धुरंधर' फिल्म में अक्षय खन्ना की एंट्री का गाना आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अब इस ट्रेंड में दिल्ली पुलिस की भी एंट्री हो गई है. दरअसल दिल्ली पुलिस ने एक बेहद दिलचस्प वीडियो शेयर कर लोगों को जागरूक किया है. यह वीडियो क्लिप देखकर आपकी भी आंखें खुल जाएंगी.

दिल्ली पुलिस ने शेयर किया वीडियो

वीडियो क्लिप की शुरुआत अक्षय खन्ना की हाल ही में आई हिट बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर' के गाने से आइकॉनिक एंट्री होती है. इसपर कैप्शन लिखा है कि नशे में होने पर आप खुद को ऐसा समझते हैं. इसके बाद वीडियो में अक्षय खन्ना का एक और सीन दिखाया गया है जिसमें वह उठकर खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं. इस सीन के ऊपर कैप्शन लिखा है, 'लेकिन असल में आपका अंजाम क्या होता है?' इस क्लिप के आखिर में ड्रग्स और नशे की लत के खिलाफ एक संदेश दिया गया है, 'अपनी जिंदगी पर से नियंत्रण न खोएं क्योंकि ड्रग्स सिर्फ एक भ्रम पैदा करते हैं.'

बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' की धूम

बता दें रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. यह फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसमें संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन, राकेश बेदी और दूसरे कई सितारें मौजूद हैं. वहीं इस फिल्म में अक्षय खन्ना की एंट्री एक बहरीनी अरबी गाने से होती है जो आजकल काफी वायरल हो रहा है.

दिल्ली पुलिस अक्सर मीम्स और रील्स के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाती रही है और इस रील की भी लोग काफी तारीफ कर रहे हैं. इस पोस्ट को अबतक 171.5 हजार लोग देख चुके हैं और इसपर अपने रिएक्शन दे रहे हैं. इतना ही नहीं लोग दिल्ली पुलिस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

