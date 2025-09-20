क्या थी दिल्ली-NCR के आसमान में दिखी रहस्यमयी चमकती चीज? वैज्ञानिकों ने दूर किया लोगों के मन का भ्रम, देखें वीडियो

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 भारतीय गेंदबाज, अर्शदीप सिंह ने ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी
ट्रेंडिंग
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है वायरल हो रहे वीडियो मे देखा जा सकता है कि रात के समय आसमान में कोई चमकती हुई चीज नजर आ रही है. आइए जातने हैं कि इस विषय में विज्ञानिकों का कहना हैं.
नोएडा, गुरूग्राम सहित दिल्ली एनसीआर के कई शहरों में शुक्रवार की रात आसमान में एसी चिंगारी देखी गई जिसने लोगों को हैरान कर दिया. बीती रात आसमान में कई कई छोटे-छोटे जलते उल्का पिंड की तरह तेज चमकते गोले उड़ते दिखे. इनकी रोशनी इतनी तेज थी कि देखने वालों की आंखे चौंधिया जाए. इस खगोलीय घटना को कई लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. आइए जानते है कि आसमान में दिखी इस खगोलीय घटना का सच क्या है, क्या वाकई प्रकृति हमें कोई संदेश देना चाहती हैं.
गाजियाबाद और अलीगढ़ में नजर आई रहस्यमयी चीज
इस घटना को देखने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा लगा मानों कई सारे तारे टूटकर एकसाथ गिर रहे हो. दिल्ली एनसीआर से सटे गाजियाबाद और अलीगढ़ जैसे शहरों में भी इस तरह की घटना देखने का दावा किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाई दे रही ये चमकती चीज क्या थी. इस बारे में कुछ एक्सपर्ट ने अलग ही दावा किया है. वैज्ञानिकों ने इस घटना के संदर्भ में बताया है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है और नहीं लोगों के बीच किसी भी तरह का भ्रम फैलाएं.
Just witnessed this incredible fire streak in the night sky
Looks like a meteor or maybe part of a rocket burning up in the atmosphere nature’s own light show from my rooftop.
Did anyone else spot it too?#noida #delhi #Meteor #NightSky @isro @NASA pic.twitter.com/tQYs27WWrC— Ujjwal Yadav (@ujjwal1710) September 19, 2025
असामान्य खगोलीय घटना
आसमान में इस असामान्य खगोलीय घटना के बारे में एक्सपर्ट ने बताया कि ये उल्कापिंडों की बारिश या टूटते तारे नहीं थे. नेहरू तारामंडल के वरिष्ठ तारामंडल इंजीनियर ओपी गुप्ता ने कहा कि आसमान में दिखने वाली ये चमकती चीजें कोई टूटता तारा नहीं है. यह सैटेलाइट का मलबा था. इतना ही इस घटना को जयपुर तारामंडल ने भी देखा, उनका भी यही कहना है कि ये किसी उल्कापिंडों की बौछार नहीं बल्कि ये सैटेलाइट का मलबा हैं.
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से कई वीडियो सामने आए हैं. इनमें रात के समय आसमान में आग का गोला चमकते निशान के साथ छोटे-छोटे चमकते टुकड़ों में बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था. कई लोग इस घटना की तुलना उल्कापिंडो से कर रहे है तो कई लोगों का मानना है कि ये कोई विनाशकारी चीज है जो पृथ्वी की तरफ बढ़ रही है. सोशल मीडिया पर भी अलग-अलग शहरों से कई वीडियो वायरल हो रहे हैं.
