दिल्ली-एनसीआर में सोमवार सुबह जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए. अचानक खिड़की-दरवाजे हिलने लगे जिसके बाद घरों से बाहर निकलने लगे. भूकंप की तीव्रता 4.0 रिक्टर स्केल पर मापी गई. सुबह 5:36 बजे आए इस भूकंप से बेड, खिड़कियां और घर की कई चीजें हिलने लगीं. देश या दुनिया में कुछ भी हो और उसपर मीम्स न बने ऐसा तो संभव नहीं है. ऐसे में दिल्ली में आए भूकंप की चर्चा भी सुबह से तेज हो गई है सोशल मीडिया पर अब इस भूकंप से जुड़े मीम्स तेजी से वायरल हो रहे हैं.

लोगों ने कही ये बात

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे एक यात्री ने कहा, 'मैं वेटिंग लाउंज में था. सभी लोग वहां से भागे. ऐसा लगा जैसे कोई पुल टूट गया हो.' गाजियाबाद के एक निवासी ने कहा, 'भूकंप बहुत तेज था. मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था. पूरी बिल्डिंग हिल रही थी.' सोशल मीडिया पर भूकंप के बाद का वीडियो वायरल है. एक मीम में शाहरुख खान के फेमस गाने मरने से मैं कभी डरता नहीं का इस्तेमाल करके मीम बनाया है और लिखा दिल्ली में रहने वाले लोग, यहां देखें मीम

सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़

