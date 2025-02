Delhi Metro Viral Video: वेलेंटाइन डे का जश्न आमतौर पर प्रेमी जोड़े रोमांटिक अंदाज में मनाते हैं, लेकिन इस बार मेट्रो का एक वीडियो चर्चा में है, जिसमें प्यार की जगह तकरार देखने को मिली. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक कपल के बीच तीखी बहस होती दिख रही है. इसी दौरान लड़के ने गुस्से में लड़की को इतना जोर से धक्का दे दिया कि वह नीचे गिर गई.

मौके पर मौजूद लोगों ने इस हाई-वोल्टेज ड्रामे को देखा, लेकिन कोई हस्तक्षेप करने के बजाय तमाशा देखता रहा. प्लेटफॉर्म से शुरू हुई यह बहस टिकट काउंटर तक पहुंच गई, जहां दोनों एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने लगे. दावा किया जा रहा है कि यह लड़ाई तब शुरू हुई जब लड़की ने अपने प्रेमी को किसी और लड़की के साथ देखा.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़

यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कुछ यूजर्स ने इसे मनोरंजक बताया, तो कुछ ने इसे कपल की निजी समस्या कहकर नजरअंदाज करने की सलाह दी.

एक यूजर ने लिखा, पापा की परी का परा किसी और परी के साथ पकड़ा गया, बवाल है भाई बवाल! वहीं, एक अन्य यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा, 'यह दिल्ली मेट्रो है, यहां रोज कुछ न कुछ देखने को मिलता है, ड्रामा जारी रखें, वहीं एक यूजर्स ने लिखा कि दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि असली हीरो वह शख्स है जिसने वीडियो बनाया और लाइव अपडेट देने के लिए ट्रेन तक छोड़ दी.

यह भी पढ़ें: Valentine's Day पर लड़की ने Ex-बॉयफ्रेंड से लिया ब्रेकअप का बदला, Viral Video देख आप भी हो जाएंगे हैरान

प्यार का सम्मान जरूरी

Valentine day Kalesh at Metro Station over Girlfriend caught his guy with other girl

pic.twitter.com/NC3gXSL8gw