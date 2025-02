Delhi Elections 2025: दिल्ली चुनाव के वोटों की गिनती जारी है और अब तक के रुझानों के मुताबिक बीजेपी को बढ़त मिल रही है. आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर संघर्ष कर रही है, जबकि कांग्रेस का खाता खोलना भी मुश्किल नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर इस स्थिति को लेकर मीम्स की बाढ़ आ गई है. AAP की संभावित हार और कांग्रेस की खराब स्थिति पर यूजर्स मजेदार जोक्स और मीम्स शेयर कर रहे हैं.

उमर अब्दुल्ला ने भी ली चुटकी

दूसरे यूजर ने केजरीवाल की फोटो के साथ लिखा, ये सब साजिश है, EVM में गड़बड़ी हुई है!. कुछ मीम्स में AAP नेताओं को मायूस चेहरे के साथ दिखाया गया, तो कुछ में 'मुफ्त बिजली-पानी' वाले वादों पर तंज कसा गया.

कांग्रेस की हालत देखकर यूजर्स बोले,'RIP Congress'

रुझानों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है, और सोशल मीडिया यूजर्स इस पर भी जमकर मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने राहुल गांधी की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'दिल्ली में कांग्रेस की सीटें खोजने के लिए NASA की मदद चाहिए!'

एक यूजर ने लिखा, 'रुझानों को देखकर AAP समर्थकों का हाल वैसा ही है, जैसे वे मैच के आखिरी ओवर में 36 रन बनाने की कोशिश कर रहे हों!' वहीं, कांग्रेस पर तंज कसते हुए लिखा गया, 'अगर कांग्रेस को दिल्ली में सीटें चाहिए, तो Zomato से ऑर्डर कर लो!'

क्या दोपहर बाद आएंगे और मजेदार मीम्स?

Kejriwal right now😂😂👇🏻👇🏻



If AAP wins then everything will be as usual as it was.



Fun will be in two cases.



- AAP haar jaye.

- Kejriwal apni seat haar jaye.(AAP jeete ya haare) #DelhiElectionResults pic.twitter.com/0L8to69iAo