सोशल माडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक बच्चा आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने के लिए उनके आवास पर पहुंचा है.

दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं. इसी बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने के लिए एक बच्चा उनके जैसे ही कपड़े पहनकर उनके घर पहुंचा. जानकारी के अनुसार, बच्चे का नाम अव्यान तोमर है. बच्चे का केजरीवाल के अवतार में आना लोगों को काफी पसंद आ रही है. बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्चा अरविंद केजरीवाल के घर के सामने बिल्कुल उनके जैसे कपड़े पहने, मूंछे लगाए, टोपी पहने नजर आ रही है. बच्चा फॉर्मल शर्ट-पैंट पहने बच्चा बिल्कुल जूनियर केजरीवाल की तरह दिख रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे अरविंद केजरीवाल अपने बचपन में कुछ ऐसे ही दिखते होंगे.

#WATCH | Delhi: A young supporter of AAP National Convenor Arvind Kejriwal, Avyan Tomar reached the residence of Arvind Kejriwal dressed up as him to show support. pic.twitter.com/dF7Vevy6En

यूजर्स ने किया कमेंट

वीडियो के वायरल होते ही लोग बच्चे को जूनियर केजरीवाल कहकर बुला रहे हैं. बच्चे का वीडियो वायरल होते ही लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. जहां कुछ लोग आम आदमी पार्टी के लिए बच्चे के इस समर्थन की खूब सराहना कर रहे हैं, वहीं कुछ लोगों ने बच्चे को भी ट्रोल कर दिया. उन्हें बच्चे का ऐसा करनी पसंद नहीं आया. कई लोगों ने तो इसे पब्लिक स्टंट बताया और कहा कि ये बच्चा पार्टी के ही किसी कार्यकर्ता का बच्चा होगा.

