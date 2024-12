सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में डॉक्टर की परिभाषा पढ़कर आप भी हैरान हो जाएंगे.

सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है. कभी कोई फोटो तो कभी कोई वीडियो अक्सर चर्चा का विषय बन जाती है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में डॉक्टर की परिभाषा लिखी है. परिभाषा सुनकर आप भी हंस पड़ेंगे.

वायरल पोस्ट में क्या दिखा

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में सबसे ऊपर लिखा है,'Who is Doctor?' इसके नीचे जो जवाब लिखा है उसे पढ़कर आप भी हंस पड़ेगे. उसमें लिखा है, 'A person who kiils your ills, with pills and later with bills.' इस जवाब ने सोसल मीडिया पर सभी का ध्यान खींच लिया है. सोसल मीडिया यूजर्स भी इस पोस्ट को देखकर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.

Itna sach bro 😭 pic.twitter.com/Ws0XicKEOD

इस पोस्ट को @VishalMalvi_ नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. फोटो को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'इतना सच भाई.' इस पोसेट को अबतक, 6 लाख से अधिक लोगों ने देख लिया है. फोटो देखने के बाद एक यूजर ने लिखा- सीधी बात नो बकवास. दूसरे यूजर ने लिखा- खुद ही मार्क्स दे दिया खुद को. तीसरे यूजर ने लिखा- स्टूडेंट काफी समझदार है. वहीं एक ने लिखा - डॉक्टर का ऐसा मतलब.

