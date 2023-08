बेटी को गणित के पेपर में मिले थे 0 नंबर, मां ने जो किया वह कर देगा हैरान

डीएनए हिंदी: गणित एक ऐसा विषय रहा है जिसने बहुतों को परेशान किया है. अक्सर बच्चों को इस विषय में कमजोर होने या कम नंबर लाने पर डांट पड़ती है. कई बार तो लोग इसी से बुद्धिमानी भी नाप लेते हैं कि बच्चा गणित में कितना तेज है. अब एक ऐसी मां सामने आई है जिसकी बेटी को मैथ के पेपर में 0 नंबर मिले थे. इसके बाद मां ने अपनी बेटी के फीडबैक पेपर पर ऐसी बात लिख दी हर कोई हैरान रह गया. अब यही बात सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैथ में 0 नंबर लाने के बावजूद मां इतनी शांत कैसे है और उसने अपनी बेटी को डांटा क्यों नहीं?

हाल ही में एक लड़की ने अपनी आंसर शीट ट्विटर पर शेयर की है. इसमें देखा जा सकता है कि जैनब नाम की इस बच्ची को छठी क्लास के मैथ के पेपर में 15 में से 0 नंबर मिले थे. स्कूल की ओर से पेपर पर लिखा गया है कि इस पर पैरेंट्स के साइन करवाकर लाने हैं. आमतौर पर इसके नाम पर बच्चों की हालत खराब हो जाती है और कई बार तो बच्चे फर्जी साइन भी कर डालते हैं.

found my grade 6 math notebook and love how precious mother was signing every bad test with an encouraging note for me! pic.twitter.com/AEJc3tUQon