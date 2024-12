Viral Video News: अमेरिका के यूटा में एक ग्राहक ने रिफंड को लेकर गुस्से में ऐसा कदम उठाया, जिससे शोरूम में अफरातफरी मच गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया है. ग्राहक ने हाल ही में एक नई कार खरीदी थी, लेकिन कुछ घंटों बाद ही उसमें समस्या नजर आने लगी. उसने शोरूम से संपर्क कर गाड़ी वापस लेने और रिफंड देने की मांग की है. हालांकि, शोरूम ने रिफंड देने से इनकार कर दिया.

धमकी के बाद गुस्से का विस्फोट

ग्राहक ने रिफंड न मिलने पर शोरूम के मुख्य दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुसने की धमकी दी थी. शोरूम के इनकार के बाद उसने अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार में चलाते हुए मुख्य दरवाजे को तोड़ दिया. गाड़ी सीधे रिसेप्शन से टकराई, जिससे शीशे के दरवाजे टूट गए और चारों ओर कांच बिखर गया. यह घटना कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस वीडियो को X पर @CollinRugg के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अब तक 16 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं.

NEW: Utah man drives his car through the front of a Mazda dealership just hours after purchasing the car from the same dealership.



The incident happened in Sandy, Utah, after the man was told he couldn’t return the car.



The man told the dealership that he would drive the car… pic.twitter.com/nNASSjOw0y