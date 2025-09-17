Add DNA as a Preferred Source
क्यूट बच्चों को देखकर क्यों करने लगता है प्यार करने का मन, क्या होता है कडल इफेक्ट, आइए जानते हैं

कभी न कभी आपने ये तो जरूर महसूस किया होगा कि क्यूट बच्चों को देखकर उन्हें प्यार करने या फिर उनके गाल खींचकर किस करने का मन करता है. दरअसल एक दिमागी प्रक्रिया है. आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं.

सुमित तिवारी

Updated : Sep 17, 2025, 10:03 PM IST

क्यूट बच्चों को देखकर क्यों करने लगता है प्यार करने का मन, क्या होता है कडल इफेक्ट, आइए जानते हैं

आपने या तो देखा होगा या फिर कभी न कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब भी आप किसी क्यूट बच्चे को देखते होंगे तो उसे अचानक प्यार करने का मन करने लगता होगा. उसके गाल खींचने, किस करने या फिर उसे खिलाने मन करता होगा. लेकिन क्या आप जानते है कि ये कोई शरारत नहीं बल्कि हमारे दिमाग की एक प्रक्रिया है. जिसे क्यूट एग्रेसन या कडल इफेक्ट कहा जाता है. जब-जब आपको ऐसा लगे तो समझ लीजिएगा कि अब आपके दिमाग में ये प्रक्रिया हो रही है. 

डोपामाइन नाम का गुड हार्मोन

दरअसल जब हम किसी बहुत प्यारी चीज जैसे छोटे बच्चों को देखते हैं, तो अचानक हमारा दिमाग डोपामाइन नाम का फील गुड हार्मोन रिलीज करता है. इतना ही नहीं जब भी हम टेस्टी खाना खाते है या फिर हमे खुशी मिलती है तो भी यहीं हार्मोंस रिलीज होता हैं. कई बार यह पॉजिटिव फिलिंग्स इतनी ज्यादा हो जाती है कि दिमाग को उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में आपने देखा होगा कि दिमाग इसके विपरीत प्रतिक्रिया देने लगता है जैसे बच्चों को कसकर पकड़ना या फिर उन्हें काटने का मन करने लगता हैं. 

कडल इफेक्ट में क्या लोग पहुंचा सकते है नुकसान

अब अगर बात की जाए कि कडल इफेक्ट में नुकसान पहुंचाने का भी इरादा हो सकता है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन हरकतों के पीछे किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं होता है. यह बस प्यार और खुशी की तेज फिलिंग्स को बैलेंस करने का तरीका है. सके अलावा इसे लेकर कुछ रिसर्च भी बताती है कि जब रिवॉर्ट सिस्टम एक्टिव होता है तो हमें किसी चीज को जोर से पकड़ने, दबाने या चबाने जैसी इच्छा होती है. लेकिन दिमाग में इमोशनल रेगुलेशन सेंटर भी एक्टिव हो जाता है. जिससे लोग हद से बाहर नहीं जा पाते. 

किन लोगों को होता है कडल इफेक्ट का एहसास

एक्सपर्ट का कहना है कि केवल 50 से 60 प्रतिशत लोग ही ऐसे है जो कडल इफेक्ट को महसूस कर पाते है बाकि लोगों का इसका एहसास नहीं होता. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके अंदर किसी भी तरह की फीलिंग्स नहीं होती बल्कि उनके अंदर भी फीलिंग्स होती है लेकिन वे इन्हें दिखाने का दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.


 

