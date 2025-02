Jama Masjid metro news today: सोशल मीडिया पर दिल्ली के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भारी संख्या में यात्री ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन (एएफसी) गेट से कूदकर बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ तौर पर देखा गया था कि कुछ लोग ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन (एएफसी) गेट के ऊपर से कूदकर बाहर निकल रहे थे. एग्जिट गेट को कूदकर भागते दिख रहे हैं. अफरा-तफरी का माहौल दिख रहा है. इस घटना के सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने लगे और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया. इस वीडियो को लेकर लोग दावा कर रहे हैं कि लोगों ने हुड़गंई मचाई है, जबकि डीएमआरसी का कुछ और ही कहना है.

डीएमआरसी ने बताई सच्चाई?

जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर हुड़दंगई को लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से सोशल मीडिया साइट एक्स पर जानकारी साझा कर बताया, 'सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ यात्री एएफसी गेट को फांदकर निकल रहे हैं, डीएमआरसी यह बताना चाहता है कि यह घटना 13 फरवरी 2025 की शाम को वायलेट लाइन पर जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन की है. शब-ए-बारात के दौरान भीड़ बढ़ने और दोनों तरफ से मेट्रो के आने की वजह से स्टेशन पर अचानक भीड़ बढ़ गई. इस वजह से कुछ यात्रियों ने घबराकर मेट्रो के फांदे. हालांकि, बाद में स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया. दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था सीआईएसएफ (CISF) के हवाले है. वीडियो वायरल होने के बाद सीआईएसएफ ने भी इसकी जांच की है. ये 13 फरवरी की रात 11.22 बजे का बताया जा रहा है.

यहां देखें वायरल वीडियो

यूजर्स के रिएक्शन?

इस वीडियो के वायरल होने पर यूजर्स के तरह-तरह के रिएक्शन हैं. एक यूजर ने लिखा- 'ये इराक का मेट्रो नहीं. ये भारत की राजधानी दिल्ली का मेट्रो स्टेशन है. जिहादियों ने पूरे मेट्रो स्टेशन पे तांडव किया. लेकिन मज़ाल है किसी ने रोकने की हिम्मत दिखाई हो. Hello @OfficialDMRC. कुछ है आपके हाथ में, या सारा जोर बस हिन्दू के उपर ही चलता है @CISFHQrs. एक अन्य ने लिखा, 'ये इराक का मेट्रो नहीं ये भारत की राजधानी दिल्ली का मेट्रो स्टेशन है. जिहादियों ने पूरे मेट्रो स्टेशन पे तांडव किया लेकिन मज़ाल है किसी ने रोकने की हिम्मत दिखाई हो Hello @OfficialDMRC. कुछ है आपके हाथ में, या सारा जोर बस हिन्दू के थूकने पे ही चलता है

@CISFHQrs.

In reference to a viral video circulating on social media regarding some passengers jumping over AFC gates to exit, DMRC would like to inform that said incident is reported from Jama Masjid Metro station on Violet Line on the evening of 13th February 2025.



