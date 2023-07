'नहीं मरने वाला कोरोना अमर है' Coronavirus कर रहा ट्रेंड, देखें लोगों के बीच हो क्या रही बातें

डीएनए हिंदी: देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले चिंता पैदा कर रहे हैं. पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 5,880 नए मामले सामने आए. जिसके बाद देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,47,62,496 हो गई. वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 35,199 पर पहुंच गई है. एक दिन में 12 लोगों ने दम तोड़ दिया. इस बीच कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स बनाए जा रहे हैं. लोग तरह-तरह के फनी कमेंट कर रहे हैं.

ट्विटर पर #Coronavirus टॉप ट्रेंड कर रहा है. बढ़ते मामलों के बीच यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रिया देते हुए मजेदार मीम्स बनाकर शेयर कर रहे हैं. एक यूजर्स ने लिखा, 'कोरोना के मामलों को जब हम फिर से बढ़ते हुए देखते हैं तो ऑफिस में लोग WFH पर चर्चा करने लग जाते हैं.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'हम नहीं मरने वाले, हम अमर हैं.'

#Coronavirus when we see cases of corona increasing again.