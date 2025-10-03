Crime news: एक ही परिवार के 11 लोगों को एक साथ सजा-ए-मौत, गुनाहों की फैमली का अपराध जानकर चौंक जाएंगे आप

एक ऐसी फैमली को जिसके सभी सदस्य एक आपराधिक गिरोह का हिस्सा हैं. अब इस परिवार के 11 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है. इस गुनाहों की फैमली के अपराधों के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे.

चीन की एक अदालत ने एक परिवार के 11 लोगों को एकसाथ मौत की सजा सुनाई है. एक साथ 11 लोगों को सजा-ए-मौत का फरमान चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ हैं. लोग ये सोच रहे कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्या अपराध किया है जो कि इन्हें एक साथ मौत की सजा सुनाई गई. दरअसल खबरों के मुताबिक ये पूरा परिवार आपराधिक गिरोह चलाता था. ये गिरोह मर्डर से लेकर धोखाधड़ी, देह व्यापार, अपहरण, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई संगीन अपराधों को अंजाम देता था.

कुछ लोगों को हुई जेल

अदालत के एक बयान के अनुसार, वानझोउ इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट ने म्यांमार के कोक्कांग स्थित एक प्रभावशाली परिवार के सभी सदस्यों मिंग गुओपिंग, मिंग झेनझेन और झोउ वेइचांग समेत आठ अन्य को मौत की सजा सुनाई है. इसके अलावा अदालत ने पांच अन्य लोगों को दो साल के लिए निलंबित मौत की सजा भी सुनाई, जबकि 12 अन्य अभियुक्तों को पांच से 24 साल की जेल की सजा सुनाई गई है.

मिंग फैमली के नाम फेमस है पूरा परिवार

इस परिवार के इनते गुनाह हैं कि जिसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे. ये पूरा परिवार मिंग फैमली के नाम से जाना जाता है. इन लोगों पर 1.4 अरब डॉलर से ज़्यादा के अवैध जुआ और घोटाले के धंधे चलाने और कई कर्मचारियों की हत्या के साथ ही देह व्यापार में संलिप्त होने के आरोप हैं. ये परिवार साल 2015 से पूरा क्राइम नेटवर्क को चला रहा है. इस फैमिली गैंग म्यांमार के कोकांग क्षेत्र में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर कई इलाकों में कई अवैध अड्डे स्थापित किए हैं और फिर यहां से सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम देते रहते थे.

12 हजार करोड़ की कमाई

इस परिवार ने क्राइम की दुनिया से करीब 12 हजार करोड़ रुपये की कमाई भी की है. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन और उसके आसपास के इलाकों में जुए खेलना कानूनी अपराध माना जाता है. इस परिवार ने इसका फायदा उठाते हुए सीमा पार कई कसिनो खोल लिए और यहीं से मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और ट्रैफिकिंग के कई बड़े अड्डे बना लिए. इस परिवार को सबसे बड़ा अपराध ये है कि ये फैमली इसमें काम करने वाले लोगों को फंसा लेती है और जो भी भागने की कोशिश करता है उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है.

