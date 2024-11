Chhath Puja 2024: भारत अपनी सांस्कृतिक धरोहर और समृद्ध इतिहास के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है. हाल ही में दिवाली का पर्व संपन्न हुआ जिसे पूरे देश और विदेशों में बड़े उत्साह से मनाया गया. दिवाली के बाद, पूर्वी राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में छठ पूजा का उत्सव भी धूमधाम से मनाया जाता है. छठ पूजा भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और लोगों के दिलों में इसकी एक अलग पहचान है. इस पावन अवसर पर लोकगीतों का विशेष महत्व है, जो इस पर्व की गूंज महीनों पहले ही वातावरण में सुनाई देने लगती है. छठ पूजा में पारंपरिक गीतों की गूंज और बिहार की सुरकोकिला शारदा सिन्हा के गीतों का जादू इस पर्व को और खास बना देता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर अमेरिका में बसे एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह बांसुरी पर शारदा सिन्हा का छठ गीत बजा रहा है. यह दृश्य हर किसी को अपनी संस्कृति से जोड़ने का संदेश देता है, और उसकी मिठास सुनकर लोग भावुक हो रहे हैं.

दिवाली की रोशनी के बाद छठ पूजा का पावन पर्व आस्था, विश्वास और प्रकृति के साथ जुड़ने का अनूठा अवसर लेकर आता है. सूर्य उपासना का यह पर्व जितना खास है, उतना ही खास इसके पारंपरिक गीत, जिन्हें सुनते ही लोगों के दिल में गहरे भाव उमड़ आते हैं. ऐसे में सुप्रसिद्ध लोकगायिका शारदा सिन्हा के छठ गीतों की बात हो और वो गीत सुनकर रोंगटे न खड़े हों, यह असंभव है. उनकी आवाज में ऐसा अपनापन और मिठास है जो लोगों को हमेशा आकर्षित करता है.

दिल को छूने वाली सुर

हाल ही में, सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब चर्चाओं में है जिसमें अमेरिका में रहने वाला एक छोटा बच्चा अपनी बांसुरी से छठ के पारंपरिक गीत की धुन बजाता दिखाई दे रहा है. इस वीडियो ने भारत और अन्य देशों में रहने वाले भारतीयों के दिलों को छू लिया है. इस वीडियो के साथ ही यह बात भी साफ होती है कि भारतीय संस्कृति और परंपराएं सीमाओं के परे जाकर भी जीवंत हैं. इस बच्चे के बांसुरी के सुर न केवल उसकी संगीत में रुचि को दर्शाते हैं, बल्कि उसकी सांस्कृतिक समझ और अपनी जड़ों से जुड़ाव का भी प्रतीक हैं.बांसुरी पर इतनी प्यारी धुन बजाने वाले इस बच्चे का नाम अविरल झा है.

'छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक एहसास है'

TheIndianIndex नाम के यूजर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस वीडियो को शेयर किया है.उन्होंने इस वीडियो साझा करते हुए लिखा है, 'छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक एहसास है. बिहार की पावन धरती से लेकर अमेरिका के डलास तक, मेरे भतीजे अविरल झा हमारी विरासत को जीवित रखे हुए हैं. जब वह शारदा सिन्हा जी के गाए छठ गीत को अपनी बांसुरी पर बजाते हैं, तो यह हमारे दिलों में बसे इस पर्व की गूंज को और भी मजबूत कर देता है.' इस वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं. लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं जहां इस छोटे से बच्चे की अपनी संस्कृति के प्रति जुड़ाव की तारीफ की जा रही है. वहीं अन्य यूजर्स ने इसे भावविभोर करने वाला पल करार दिया है. यह वीडियो न केवल एक बच्चे की कला को दर्शाता है, बल्कि यह इस बात का भी सबूत है कि भारतीय संस्कृति की मिठास और भावनात्मक गहराई सीमाओं में कैद नहीं हो सकती.

यह भी पढ़ें : Chhat Puja 2024: छठ पूजा में इन गलतियों से नाराज होती हैं छठी मैय्या, 36 घंटे के व्रत में क्या करें-क्या न करें

यहां देखें वीडियो:

Chhath Puja is more than just a festival; it is an emotion ❤️🙏

From the vibrant heart of Bihar to the distant land of Dallas in the U.S., my nephew Aviral Jha bridges our roots and heritage. As he plays the soulful Chhath Puja melody on his flute, sung by beloved Sharda Sinha… pic.twitter.com/uuZ4F7Umu9