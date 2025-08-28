Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इन 5 गलतियों से रहें दूर, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा अकाउंट!

10 हजार कमाने वाले सिक्योरिटी गार्ड को मिला 3 करोड़ का GST नोटिस,

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग मेहनत के बल पर बन जाते हैं रंक से राजा, एक झटके में बदल जाता है भाग्य

11 दिन की दुल्हन पर टूटा दुखों का पहाड़, मशहूर सिंगर की बनीं चौथी पत्नी, 37 की उम्र में दोबारा उजड़ गया था सुहाग

UP News: संभल में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 15% रह गई, आयोग ने योगी सरकार को सौंपी फाइनल रिपोर्ट

Heart Attack Causes: बैड कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, बैक्टीरियल इंफेक्शन भी दे सकता है हार्ट अटैक, रिसर्च में हुआ खुलासा

SCO Summit: ट्रंप के टैरिफ वार और चीन से सीमा विवाद के बीच पीएम मोदी-शी जिनपिंग की मुलाकात पर टिकी नजरें, तारीख हुई तय

Terrorist Alert In Bihar: नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे जैश ए मोहम्मद के तीन पाकिस्तानी आतंकी, पुलिस ने जारी किया हाई अलर्ट

कौन हैं दुबई की राजकुमारी शेखा माहरा, पति को इंस्टाग्राम पर दे दिया था तलाक, सगाई की खबर ने खलबली मचा दी

Bigg Boss 19: पापा बनना चाहते हैं गौरव खन्ना, लेकिन इस वजह से लिया बच्चा न करने का फैसला, कही दिल की बात

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
10 हजार कमाने वाले सिक्योरिटी गार्ड को मिला 3 करोड़ का GST नोटिस,

CGST ने थमाया गार्ड को 3 करोड़ का नोटिस, गार्ड ने कि इच्छा मृत्यु की मांग, कानपुर में कैसे हुआ ये करामात

UP News: संभल में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 15% रह गई, आयोग ने योगी सरकार को सौंपी फाइनल रिपोर्ट

संभल में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 15% रह गई, आयोग ने योगी सरकार को सौंपी फाइनल रिपोर्ट

Heart Attack Causes: बैड कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, बैक्टीरियल इंफेक्शन भी दे सकता है हार्ट अटैक, रिसर्च में हुआ खुलासा

बैड कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, बैक्टीरियल इंफेक्शन भी दे सकता है हार्ट अटैक, रिसर्च में हुआ खुलासा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इन 5 गलतियों से रहें दूर, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा अकाउंट!

UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इन 5 गलतियों से रहें दूर, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा अकाउंट!

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग मेहनत के बल पर बन जाते हैं रंक से राजा, एक झटके में बदल जाता है भाग्य

इन तारीखों में जन्मे लोग मेहनत के बल पर बन जाते हैं रंक से राजा, एक झटके में बदल जाता है भाग्य

11 दिन की दुल्हन पर टूटा दुखों का पहाड़, मशहूर सिंगर की बनीं चौथी पत्नी, 37 की उम्र में दोबारा उजड़ गया था सुहाग

शादी के 11 दिन बाद ही इस एक्ट्रेस पर टूटा दुख का पहाड़, मशहूर सिंगर की बनीं चौथी पत्नी, 37 की उम्र में दोबारा उजड़ गया था सुहाग

Homeट्रेंडिंग

ट्रेंडिंग

10 हजार कमाने वाले सिक्योरिटी गार्ड को मिला 3 करोड़ का GST नोटिस,

कानपुर में एक कोचिंग सेंटर में गार्ड के तौर पर काम करने वाले ओमजी शुक्ला को 3 करोड़ के GST का नोटिस भेजा गया है. ओमजी का कहना है कि वो महीने के केवल 10 हजार रुपये कमाते हैं और उन्हें ऐसे किसी कारोबार की जानकारी नहीं है.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 28, 2025, 06:24 PM IST

10 हजार कमाने वाले सिक्योरिटी गार्ड को मिला 3 करोड़ का GST नोटिस,

KANPUR

Add DNA as a Preferred Source

कानपुर के आवास विकास हंसपुरम में रहने वाले गार्ड ओमजी शुक्ला को दिल्ली स्थित केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर विभाग ने 3 करोड़ का टैक्स नोटिस दिया है. नोटिस मिलने के बाद ओमजी ने कानपुर में CGST कमिश्नर रोशन लाल से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है. ओमजी शुक्ला ने CGST कमिश्नर को बताया कि वह काकादेव स्थित एक कोचिंग सेंटर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं और बड़ी मुश्किल से 10 हजार की वेतन में अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं.

नोटिस में ओमजी को कपड़े का व्यापारी बताते हुए GST के 3 करोड़ 15 लाख रुपये बकाया होने की बात कही गई है. ओम जी को जब नोटिस मिला तो पहले उन्हें लगा कि सब फर्जी है. लेकिन नोटिस में ओम जी का पता और PAN नंबर सही डाला गया है.

17 करोड़ 56 हजार का व्यापार

CGST की 32 पेज के नोटिस के मुताबिक, ओमजी के नाम पर 17 करोड़ 47 लाख 56 हजार रुपये का व्यापार हुआ है. और इस व्यापार पर उनके नाम से 3 करोड़ 14 लाख 56 हजार रुपये का टैक्स बनता है. इसी टैक्स का भुगतान करने के लिए कहा गया है. साथ ही साथ उन्हें 7 दिन के भीतर नोटिस से संबंधित सभी दस्तावेजों को लेकर विभागीय कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है.

यह भी पढ़ें: 863 करोड़ का फ्रॉड और 461 फर्जी कंपनियां, पढ़ें गुरुग्राम में कैसे GST अधिकारियों ने किया भंडाफोड़

CGST आयुक्त ने ओमजी को किया आश्वस्त

ओमजी ने खुद को मिले नोटिस को लेकर CGST आयुक्त रोशन लाल से बात की. इस दौरान CGST अधिकारी ने उन्हें बताया कि जहां से नोटिस आया है, जवाब भी वहीं दाखिल करना होगा. आगे कहा कि ओमजी को दिल्ली के सीजीएसटी ऑफिस में जाकर नोटिस का जवाब देना होगा. पीड़ित इन सब बातों को सुनकर घबरा गया और सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग की है.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर. 

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Vastu Upay For Home: घर के वास्तु दोष को काटती हैं ये चीजें, फेंगशुई से जुड़े उपाय घर में भर देंगे सकारात्मक ऊर्जा
घर के वास्तु दोष को काटती हैं ये चीजें, फेंगशुई से जुड़े उपाय घर में भर देंगे सकारात्मक ऊर्जा
Viral Video: इस अमेरिकी बच्चे ने बांसुरी पर बजाया शारदा सिन्हा का छठ गीत, लोग हुए भावुक
Viral Video: इस अमेरिकी बच्चे ने बांसुरी पर बजाया शारदा सिन्हा का छठ गीत, लोग हुए भावुक
UP Crime News: 2 घंटे तक महिला को रखा Digital Arrest, जाल में फंसाकर लूटे लाखों रुपये, जानें पूरा मामला
UP Crime News: 2 घंटे तक महिला को रखा Digital Arrest, जाल में फंसाकर लूटे लाखों रुपये, जानें पूरा मामला
Bigg Boss 18: Kashish Kapoor ने शो में आते ही इस कंटेस्टेंट की नाक में किया दम, उठाए गेम पर सवाल
Bigg Boss 18: Kashish Kapoor ने शो में आते ही इस कंटेस्टेंट की नाक में किया दम, उठाए गेम पर सवाल
Share Market News: खुलते ही निवेशकों के डूबे 5.15 लाख करोड़, सोमवार को शेयर बाजार में हाहाकार 
खुलते ही निवेशकों के डूबे 5.15 लाख करोड़, सोमवार को शेयर बाजार में हाहाकार
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इन 5 गलतियों से रहें दूर, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा अकाउंट!
UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इन 5 गलतियों से रहें दूर, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा अकाउंट!
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग मेहनत के बल पर बन जाते हैं रंक से राजा, एक झटके में बदल जाता है भाग्य
इन तारीखों में जन्मे लोग मेहनत के बल पर बन जाते हैं रंक से राजा, एक झटके में बदल जाता है भाग्य
11 दिन की दुल्हन पर टूटा दुखों का पहाड़, मशहूर सिंगर की बनीं चौथी पत्नी, 37 की उम्र में दोबारा उजड़ गया था सुहाग
शादी के 11 दिन बाद ही इस एक्ट्रेस पर टूटा दुख का पहाड़, मशहूर सिंगर की बनीं चौथी पत्नी, 37 की उम्र में दोबारा उजड़ गया था सुहाग
कौन हैं दुबई की राजकुमारी शेखा माहरा, पति को इंस्टाग्राम पर दे दिया था तलाक, सगाई की खबर ने खलबली मचा दी
कौन हैं दुबई की राजकुमारी शेखा माहरा, पति को इंस्टाग्राम पर दे दिया था तलाक, सगाई की खबर ने खलबली मचा दी
Gemstones for Love: इन रत्नों के धारण करने से जिंदगी में होंगे बड़े बदलाव, लाइफ में बढ़ेगा रोमांस
इन रत्नों के धारण करने से जिंदगी में होंगे बड़े बदलाव, लाइफ में बढ़ेगा रोमांस
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE