कार नंबर-3015, कीमत लगभग 5 करोड़; Rohit Sharma के बच्चों से है गाड़ी का खास कनेक्शन

अरब सागर में एक साथ उतरेंगी भारत-पाक नौसेनाएं, तनाव के बीच सैन्य शक्ति का होगा जबरदस्त प्रदर्शन, जारी हुआ अलर्ट

खत्म होगा नौकरी का झंझट, 10,000 रुपये में शुरू करें ये 5 बिजनेस

Rashifal 11 August 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

जंगल का राजा या डरपोक? इंसान को देखते ही शेर हुआ नौ-दो-ग्यारह, Video Viral

22 साल की उम्र में बिजनेस शुरू, सिर्फ 1,460 दिन बाद 600 करोड़ की कंपनी तैयार; आप भी लीजिए करोड़पति बनने की सीख

IAF: भारतीय वायुसेना के 5 ऐतिहासिक ऑपरेशन, जिनसे कांप उठा था दुश्मन

AUS vs SA 1st T20 Highlights: रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने मारी बाजी, साउथ अफ्रीका को 17 रनों से दी करारी शिकस्त

ED की चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा पर गंभीर आरोप, 58 करोड़ की अवैध कमाई का खुलासा

Keyboard पर F और J के नीचे क्यों होती है छोटी लाइन? यहां समझिए इसका गणित

ट्रेंडिंग

जंगल का राजा या डरपोक? इंसान को देखते ही शेर हुआ नौ-दो-ग्यारह, Video Viral

रात के सन्नाटे में इंसान को देखकर शेर का भागना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. वायरल वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया, तो वहीं कमेंट सेक्शन में मज़ेदार प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई.

Latest News

राजा राम

Updated : Aug 10, 2025, 08:14 PM IST

जंगल का राजा या डरपोक? इंसान को देखते ही शेर हुआ नौ-दो-ग्यारह, Video Viral

TRENDING NOW

कहते हैं जंगल का राजा शेर अपनी ताकत और दबंग अंदाज के लिए मशहूर है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इस धारणा को पलटकर रख दिया. रात के सन्नाटे में कैद यह नजारा जितना चौंकाने वाला है, उतना ही मजेदार भी. वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक व्यक्ति देर रात अपने घर से बाहर की ओर निकल रहा है. चारों तरफ हल्का अंधेरा और बिल्कुल शांत माहौल है. अचानक, उसकी नजर कुछ दूर खड़े एक शेर पर पड़ती है.

इंसान को देखकर शेर ही घबरा जाता है

आमतौर पर उम्मीद की जाती है कि ऐसे हालात में इंसान डर से कांप जाएगा, लेकिन यहां ट्विस्ट तो तब आता है जब इंसान को देखकर शेर ही घबरा जाता है. जैसे ही उसकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है, शेर पल भर में मुड़कर भाग जाता है. कुछ ही सेकंड का यह दृश्य न सिर्फ अजीब है बल्कि देखने वालों के लिए हैरत से भरा भी.

यह भी पढ़ें: जब टीचर ने पूछा, फोन क्यों नहीं देखना चाहिए? बच्चों ने दिए ऐसे जवाब, सुनकर हैरान रह जाएंगे आप! Video Viral

ये तो उल्टा जंगल का कानून हो गया

इस अनोखे पल को सोशल मीडिया साइट X पर निखिल सैनी नाम के यूजर ने साझा किया है. वीडियो अपलोड होते ही देखते-देखते हजारों व्यूज, लाइक्स और रीट्वीट्स मिल गए. लोग इस घटना पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स मजाक में लिख रहे हैं कि 'शेर को शायद लगा इंसान ज्यादा खतरनाक है', तो किसी ने लिखा, 'ये तो उल्टा जंगल का कानून हो गया.' कई लोग वीडियो को मनोरंजन के साथ-साथ एक सबक के तौर पर भी देख रहे हैं, कि कभी-कभी ताकतवर दिखने वाले भी हालात के आगे घबरा जाते हैं. वहीं, कुछ ने इसे वन्यजीवों के अप्रत्याशित व्यवहार का उदाहरण बताया. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो किस जगह का है, लेकिन जो भी हो, इस छोटे से क्लिप ने इंटरनेट पर बड़ा धमाल मचा दिया है.

