Viral Video: वर्चुअल सुनवाई की सहूलियत जहां न्यायिक प्रक्रिया को आसान बना रही है, वहीं कुछ लोग इसका गलत फायदा भी उठाते नजर आ रहे हैं. ऐसा ही एक मामला गुजरात हाई कोर्ट में सामने आया, जहां एक युवक वीडियो कॉल के जरिए अदालत में पेश तो हुआ, लेकिन उसका व्यवहार और जगह इतनी आपत्तिजनक थी कि हर कोई हैरान रह गया. यह घटना अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और अदालत की गरिमा पर सवाल खड़े हो गए हैं.

20 जून को गुजरात हाई कोर्ट में एक बेहद शर्मनाक घटना घटी. एक युवक वर्चुअल कोर्ट में टॉयलेट सीट पर बैठा नजर आया. वीडियो में युवक ब्लूटूथ ईयरफोन लगाए हुए दिखता है और कुछ ही देर बाद जब वह अपना फोन दूर रखता है, तब कैमरे में साफ तौर पर टॉयलेट सीट और फ्लश दिखाई देता है. युवक को फ्लश करते और फिर बाथरूम से बाहर निकलते हुए भी कैमरे में कैद किया गया. कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार, यह युवक एक आपराधिक मामले में शिकायतकर्ता था और एफआईआर रद्द कराने की याचिका पर सुनवाई में शामिल हो रहा था. हालांकि, दोनों पक्षों में समझौता हो जाने के बाद अदालत ने एफआईआर रद्द कर दी थी.

