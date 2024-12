UPSC Viral Question Paper: सोशल मीडिया पर आय दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है. कभी-कभी इन वायरल वीडियोज में बहुत पुराना भी मिल जाता है. लोगों को मेहनत कम करनी पड़ती है. हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स साल 1947 का संघ लोक सेवा आयोग का एक पेपर दिखा रहा है. इस वीडियो पर यूजर्स भी तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं.

क्या है वायरल वीडियो में, देखें

वायरल वीडियो में एक शख्स UPSC का 1947 का एक प्रश्न पत्र दिखाता है. इस वीडियो में शख्स के पीछे प्रश्नपत्रों का फोटो आता रहता है. साथ ही एक कैप्शन लिखा है-क्या आप 1947 के यूपीएससी के इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं? वीडियो में अलग-अलग साल के UPSC के पेपर दिए हुए हैं. वीडियो में साल 1947 का पेपर भी दिया गया है. वीडियो में नजर आता है कि 1947 के UPSC पेपर में कैसे-कैसे सवाल पूछे जाते थे. वीडियो में शख्स बताता है कि तब सिर्फ 15 सवाल ही पूछे जाते है. किसी का फुल फॉर्म पूछ लिया तो किसी किताब के लेखक का नाम पूछ लिया. यह वीडियो एक्स प्लेटफॉर्म पर @SimplifieDDD नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है.

This 1947 UPSC Paper is 🔥 pic.twitter.com/uEAoAvYXGx

यहां देखें वायरल पेपर

बता दें इससे पहले भी एक शख्स ने @IASfraternity के नाम के ट्विटर अकाउंट से UPSC के वे प्रश्नपत्र साझा किये थे जो 1947 में पूछे गए थे. इन वायरल पोस्ट पर यूजर्स के तरह-तरह के कमेंट्स आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा-तब जब इंटरनेट नहीं था तब के हिसाब से ये प्रश्न काफी कठिन हैं. किसी अन्य यूजर ने लिखा तब के नौकरशाह अब के नौकरशाहों से ज्यादा से स्मार्ट थे.

UPSC Civil Services Examination - 1947 along with its Model Answer Key. pic.twitter.com/5WsbtqqwH9