Makki Ki Roti: क्या डायबिटीज के मरीज खा सकते हैं मक्के की रोटी? यहां जानें डॉक्टरों की राय 

क्या पत्नी की इजाजत के बगैर शराब पीने पर हो सकती है जेल? जानें क्यों कही जा रही ये बात

जम्मू कश्मीर के इस क्रिकेटर को फिलिस्तीन का सपोर्ट करना पड़ा महंगा, हुआ कुछ ऐसा...

Malaika Arora: 52 की उम्र में 25 वाली फिटनेस, गट हेल्थ के लिए सुबह ये खास ड्रिंक पीती हैं मलाइका अरोड़ा 

कितनी पढ़ी-लिखी हैं गांधी परिवार की बहुएं? जानें सोनिया से लेकर यामिनी रॉय चौधरी तक किसके पास कितनी डिग्री

Health Improvement: नए साल 2026 में बदल डालें अपनी ये 5 आदतें, सुधर जाएगी सेहत 

Homeट्रेंडिंग

ट्रेंडिंग

क्या पत्नी की इजाजत के बगैर शराब पीने पर हो सकती है जेल? जानें क्यों कही जा रही ये बात

शराब पीकर ही महिला के साथ क्रूरता करना ही अपराध नहीं है. अगर कोई व्यक्ति बगैर नशा किए पत्नी से हिंसा करता है, तो भी उसके खिलाफ बीएनएस धारा 85 के तहत केस दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर सकती है.

रईश खान

Updated : Jan 01, 2026, 07:06 PM IST

पत्नी की अनुमति के बगैर नहीं पी सकते शराब (AI generated image)

नए साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है. देश-दुनिया में जश्न का माहौल है. हर तरफ लोग न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में डूबे हुए हैं. नए साल के मौके पर शराब का अधिक सेवन हो रहा है. कर्नाटक में 31 दिसंबर को शराब की बिक्री ने रिकॉर्ड तोड़ दिया. लोग 402 करोड़ रुपये की अल्कोहल गटक गए. वहीं, नए साल के स्वागत दिल्ली में लगभग 400 करोड़ रुपये की शराब बिकी. इस बीच शादीशुदा पुरुषों के शराब पीने से जुड़ी एक चेतावनी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अगर शादीशुदा मर्द अपनी पत्नी की अनुमति के बगैर शराब पिएंगे तो जेल जाना पड़ सकता है. अब सवाल ये उठ रहा है कि यह बात सच है? क्या शराब पीने के लिए पत्नी की इजाजत लेना जरूरी है? आइये जानते हैं भारतीय कानून इस पर क्या कहता है.

दरअसल, कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है. घरेलू हिंसा से जुड़ी भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85/85B को इससे जोड़कर बताया जा रहा है. इस धारा के तहत अगर पति शराब पीकर अपनी पत्नी से हिंसा करता है उसको खिलाफ FIR दर्ज कराई जा सकती है. जिसमें 3 साल सजा और जुर्माने का प्रावधान है.

लेकिन शराब पीकर ही महिला के साथ क्रूरता करना ही अपराध नहीं है. अगर कोई व्यक्ति बगैर नशा किए पत्नी से हिंसा करता है, तो भी उसके खिलाफ बीएनएस धारा 85 के तहत केस दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर सकती है.

अगर संज्ञेय अपराध हुआ है तो पुलिस बिना वारंट आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर सकती है. यह गैर-जमानती अपराध है. इसमें जमानत न्यायाधीश की अनुमति से मिलती है. इस मामले में एक बार केस दर्ज होने का बाद समझौता नहीं हो सकता.

साल 2025 में घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि देखी गई, खासकर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं. राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से मई 2025 तक 7,698 शिकायतें दर्ज हुए, जिनमें से 1594 मामले घरेलू हिंसा से संबंधित थे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

Malaika Arora: 52 की उम्र में 25 वाली फिटनेस, गट हेल्थ के लिए सुबह ये खास ड्रिंक पीती हैं मलाइका अरोड़ा 
कितनी पढ़ी-लिखी हैं गांधी परिवार की बहुएं? जानें सोनिया से लेकर यामिनी रॉय चौधरी तक किसके पास कितनी डिग्री
Health Improvement: नए साल 2026 में बदल डालें अपनी ये 5 आदतें, सुधर जाएगी सेहत 
दुनिया का वो 'कीड़ा' जो कचरे से बनाता है सोना, जानें कैसे करता है ये नामुमकिन काम
T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में 4 भारतीयों का नाम
धर्म
2026 में इन राशि के लोगों को व्यापार में होगा डबल मुनाफा, जानें किन्हें पैसों की बचत पर देना होगा ध्यान
2026 में इन राशि के लोगों को व्यापार में होगा डबल मुनाफा, जानें किन्हें पैसों की बचत पर देना होगा ध्यान
Numerology: प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की तरह इन तारीखों में जन्मे लोग होते हैं क्रिएटिव व धैर्यवान, लीक से हटकर बनाते हैं अपनी पहचान
प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की तरह इन तारीखों में जन्मे लोग होते हैं क्रिएटिव व धैर्यवान, लीक से हटकर बनाते हैं अपनी पहचान
Shani Dhaiya 2026: इन राशियों पर चल रही शनि की ढैय्या, जानें कब मिलेगी इससे मुक्ति और शुरू होगा गोल्डन टाइम
इन राशियों पर चल रही शनि की ढैय्या, जानें कब मिलेगी इससे मुक्ति और शुरू होगा गोल्डन टाइम
Garuda Purana: गरुड़ पुराण में जाने मृत्यु से पहले क्यों किया जाता है गौ दान, यमलोक से जुड़ा है मामला
गरुड़ पुराण में जाने मृत्यु से पहले क्यों किया जाता है गौ दान, यमलोक से जुड़ा है मामला
Paush Putrada Ekadashi 2025: आज है पौष पुत्रदा एकादशी व्रत, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और पारण का समय
आज है पौष पुत्रदा एकादशी व्रत, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और पारण का समय
