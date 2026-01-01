क्या पत्नी की इजाजत के बगैर शराब पीने पर हो सकती है जेल? जानें क्यों कही जा रही ये बात

शराब पीकर ही महिला के साथ क्रूरता करना ही अपराध नहीं है. अगर कोई व्यक्ति बगैर नशा किए पत्नी से हिंसा करता है, तो भी उसके खिलाफ बीएनएस धारा 85 के तहत केस दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर सकती है.

नए साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है. देश-दुनिया में जश्न का माहौल है. हर तरफ लोग न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में डूबे हुए हैं. नए साल के मौके पर शराब का अधिक सेवन हो रहा है. कर्नाटक में 31 दिसंबर को शराब की बिक्री ने रिकॉर्ड तोड़ दिया. लोग 402 करोड़ रुपये की अल्कोहल गटक गए. वहीं, नए साल के स्वागत दिल्ली में लगभग 400 करोड़ रुपये की शराब बिकी. इस बीच शादीशुदा पुरुषों के शराब पीने से जुड़ी एक चेतावनी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अगर शादीशुदा मर्द अपनी पत्नी की अनुमति के बगैर शराब पिएंगे तो जेल जाना पड़ सकता है. अब सवाल ये उठ रहा है कि यह बात सच है? क्या शराब पीने के लिए पत्नी की इजाजत लेना जरूरी है? आइये जानते हैं भारतीय कानून इस पर क्या कहता है.

दरअसल, कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है. घरेलू हिंसा से जुड़ी भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85/85B को इससे जोड़कर बताया जा रहा है. इस धारा के तहत अगर पति शराब पीकर अपनी पत्नी से हिंसा करता है उसको खिलाफ FIR दर्ज कराई जा सकती है. जिसमें 3 साल सजा और जुर्माने का प्रावधान है.

लेकिन शराब पीकर ही महिला के साथ क्रूरता करना ही अपराध नहीं है. अगर कोई व्यक्ति बगैर नशा किए पत्नी से हिंसा करता है, तो भी उसके खिलाफ बीएनएस धारा 85 के तहत केस दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर सकती है.

अगर संज्ञेय अपराध हुआ है तो पुलिस बिना वारंट आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर सकती है. यह गैर-जमानती अपराध है. इसमें जमानत न्यायाधीश की अनुमति से मिलती है. इस मामले में एक बार केस दर्ज होने का बाद समझौता नहीं हो सकता.

साल 2025 में घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि देखी गई, खासकर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं. राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से मई 2025 तक 7,698 शिकायतें दर्ज हुए, जिनमें से 1594 मामले घरेलू हिंसा से संबंधित थे.

