हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अमेरिकी हवाई जहाज में लोगों को उस समय परेशानी का सामना करना पड़ा जब विमान के एसी में तकनीकी खराबी आ गई और लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा.

सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. हर दिन एयरलाइन्स की ऐसी हालत देखकर यात्री अब हवाई जहाज से यात्रा करने पर भी डरने लगे हैं. वैसे तो लोग कहते हैं कि हवाई जहाज की यात्रा आसान है, लोग बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं. लेकिन हाल ही में एक अमेरिकी हवाई जहाज पर यात्रियों के उस समय पसीने छूट गए जब विमान के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई और उसने काम करना बंद कर दिया. बीच उड़ान में एसी खराब होने से यात्री क्रोधित हो गए. बता दें कि, उस दिन तापमान 130°F (54°C) था, जिससे परेशानी और बढ़ गई. विमान में सवार एक यात्री ने रेडिट पर एक वीडियो अपलोड करके इस अप्रिय अनुभव को साझा किया है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि निराश यात्री इन-फ्लाइट मैनुअल और पत्रिकाओं से खुद को पंखा करते हुए नजर आ रहे हैं, जो भीषण गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे. जबकि केबिन क्रू ने मुश्किल स्थिति को संबोधित किया, उनकी घोषणा ने यात्रियों को और अधिक क्रोधित कर दिया. उन्होंने यात्रियों से थोड़ा धैर्य रखने और "शांत" रहने को कहा. उन्होंने कहा, "दोस्तों, हम अभी अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहे हैं. जितनी जल्दी हम हवाई जहाज पर उतरेंगे, उतना ही बेहतर होगा. कृपया बैठ जाएं, सीटबेल्ट बांध लें और आर्मरेस्ट नीचे कर लें. कृपया ध्यान करें और शांत रहें."

POV: Air is broken on your on your flight today, it’s 130° pic.twitter.com/hXbBHHqbYY

— Catch Up Bites (@catchupbites) June 25, 2025

ये भी पढ़ें-रथ यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ के रथ का क्या होता है, क्या अगले साल आता है काम या फिर बनता है नया?

भड़का लोगों का गुस्सा

इस पोस्ट ने Reddit उपयोगकर्ताओं में आक्रोश पैदा कर दिया और उन्होंने "ध्यान" सुझाव की आलोचना की. कई लोगों ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर भी प्रकाश डाला. एक यूजर ने लिखा, "यह मेरे लिए नरक है. मुझे सामान्य विमान घुटन भरा और लगभग असहनीय लगता है." एक अन्य ने कहा, "मैं काफी शांत स्वभाव का व्यक्ति हूं, लेकिन यदि मैं वहां फंस जाता तो मुझे पूरी तरह से घबराहट का दौरा पड़ जाता." एक व्यक्ति ने व्यंग्य करते हुए लिखा, "और अंत में, उन सभी को हवाई अड्डे के भोजन के वाउचर और एक आधिकारिक माफीनामा दिया गया. भोजन के वाउचर में भोजन की कीमत शामिल नहीं थी." लोगों ने इस घटना पर जमकर गुस्सा बरसाया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.