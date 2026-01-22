FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ बनेगा आदिवासी इतिहास का साक्षी, छत्तीसगढ़ की झांकी में दिखेगा डिजिटल म्यूजियम

गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ बनेगा आदिवासी इतिहास का साक्षी, छत्तीसगढ़ की झांकी में दिखेगा डिजिटल म्यूजियम

Viral Video: सीटबेल्ट को लेकर छिड़ी बहस, ड्राइवर ने बोली ऐसी इंग्लिश, कार छोड़कर भाग गई महिला

Viral Video: सीटबेल्ट को लेकर छिड़ी बहस, ड्राइवर ने बोली ऐसी इंग्लिश, कार छोड़कर भाग गई महिला

Census 2027: पहले चरण में मकानों की गिनती... जनगणना का नोटिफिकेशन जारी, पूछे जाएंगे ये 33 सवाल

Census 2027: पहले चरण में मकानों की गिनती... जनगणना का नोटिफिकेशन जारी, पूछे जाएंगे ये 33 सवाल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Gen-Z Dating Trend: क्या है नया डेटिंग ट्रेंड हार्डबाॅलिंग? जिसमें मिक्स्ड सिग्नल्स की नहीं है कोई जगह

Gen-Z Dating Trend: क्या है नया डेटिंग ट्रेंड हार्डबाॅलिंग? जिसमें मिक्स्ड सिग्नल्स की नहीं है कोई जगह

Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम

Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम

Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें

Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें

Homeट्रेंडिंग

ट्रेंडिंग

Viral Video: सीटबेल्ट को लेकर छिड़ी बहस, ड्राइवर ने बोली ऐसी इंग्लिश, कार छोड़कर भाग गई महिला

Viral News: कैब ड्राइवर से महिला यात्री को पंगा लेना भारी पड़ गया. ड्राइवर ने ऐसी फर्राटेदार इंग्लिश बोली की हर कोई हैरान रह गया. सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

Latest News

रईश खान

Updated : Jan 22, 2026, 11:54 PM IST

Viral Video: सीटबेल्ट को लेकर छिड़ी बहस, ड्राइवर ने बोली ऐसी इंग्लिश, कार छोड़कर भाग गई महिला

viral video

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां आए दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है. कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सभी नजरों में आ जाते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो टैक्सी चालक और एक महिला यात्री का वायरल हो रहा है. जिसमें सीटबेल्ट बांधने के लिए कहने पर महिला इस कदर भड़की की कार छोड़कर चली गई.

दरअसल, वायरल मीडियो में देखा जा सकता है कि दो महिलाएं टैक्सी में बैठने के लिए आती हैं. इनमें एक महिला आगे की सीट और दूसरी पीछे की सीट पर बैठती है. कार में बैठते ही चालक आगे बैठी महिला से OTP मांगता है. पहली वह गलत बताती है, लेकिन दूसरी बार में सही बता देती है.

इसके बाद ड्राइवर महिला से सीटबेल्ट लगाने के लिए कहता है. महिला बोलती है गाड़ी चलाओं मैं लगा लूंगी. ड्राइवर ने कहा जब तक आप सीटबेल्ट नहीं लगाती में राइड शुरू नहीं करूंगा. इसके जवाब में महिला उससे इग्लिंश में बहस करने लगी.

फिर क्या था, ड्राइवर भी अपने पूरे फॉर्म में आ गया. वह भी इंग्लिश में महिला को जवाब देने लगा. ड्राइवर को फर्राटेदार इंग्लिश बोलते देख पीछे सीट पर बैठी महिला बोलती है, तुम्हे इंग्लिश आती है उसका ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है. ड्राइवर ने कहा कि मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा है. बस नियमों का पालन कर रहा हूं. आप प्लीज बेल्ट लगाइये.

ड्राइवर की फर्राटेदार इंग्लिश देख महिला का चढ़ा पारा
इसके बाद दोनों महिलाओं का पारा चढ़ जाता है. कहती हैं 'देखो ये सब क्या बकवास कर रहा है? पागल हो गए हो क्या? इस पर ड्राइवर कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया. चाहे तो राइड कैंसिल कर सकती हैं.

इस वीडियो को देख लोग अपनी प्रतिक्रिया शेयर कर रहे हैं. यूजर्स कैब ड्राइवर की फर्राटेदार इंग्लिश और कॉन्फिडेंस की प्रशंसा कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'अगर आप सम्मान चाहते हैं, तो पहले सम्मान देना सीखिए.'

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Gen-Z Dating Trend: क्या है नया डेटिंग ट्रेंड हार्डबाॅलिंग? जिसमें मिक्स्ड सिग्नल्स की नहीं है कोई जगह
Gen-Z Dating Trend: क्या है नया डेटिंग ट्रेंड हार्डबाॅलिंग? जिसमें मिक्स्ड सिग्नल्स की नहीं है कोई जगह
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम
Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें
Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें
Waterborne Diseases: दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?
Waterborne Diseases: दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?
Budget 2026: बजट में जो खर्च बताती है सरकार, उसका पैसा किस अकाउंट से आता है?
Budget 2026: बजट में जो खर्च बताती है सरकार, उसका पैसा किस अकाउंट से आता है?
MORE
Advertisement
धर्म
Today Horoscope 22 January: इन राशियों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन राशियों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: नौकरी में पूरे नहीं होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोगों के सपने, बिजनेस में बनाते हैं अपनी अलग पहचान
नौकरी में पूरे नहीं होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोगों के सपने, बिजनेस में बनाते हैं अपनी अलग पहचान
Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा ने बताया इन 5 चीजों का दिखना देता है अच्छे दिन आने का संकेत, मिलती हैं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी
नीम करोली बाबा ने बताया इन 5 चीजों का दिखना देता है अच्छे दिन आने का संकेत, मिलती हैं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी
Surya Mangal Yuti: सूर्य और मंगल की युति इन लोगों को देगी बड़ा लाभ, हनुमान जी की कृपा से चलेगा इनका सिक्का
सूर्य और मंगल की युति इन लोगों को देगी बड़ा लाभ, हनुमान जी की कृपा से चलेगा इनका सिक्का
Shani Gochar: शनि के गोचर से बदल जाएगी इन 3 राशियों के जातकों की किस्मत, शनिदेव की कृपा पाते ही रंक से बन जाएंगे राजा
शनि के गोचर से बदल जाएगी इन 3 राशियों के जातकों की किस्मत, शनिदेव की कृपा पाते ही रंक से बन जाएंगे राजा
MORE
Advertisement