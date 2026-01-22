Viral Video: सीटबेल्ट को लेकर छिड़ी बहस, ड्राइवर ने बोली ऐसी इंग्लिश, कार छोड़कर भाग गई महिला

Viral News: कैब ड्राइवर से महिला यात्री को पंगा लेना भारी पड़ गया. ड्राइवर ने ऐसी फर्राटेदार इंग्लिश बोली की हर कोई हैरान रह गया. सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां आए दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है. कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सभी नजरों में आ जाते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो टैक्सी चालक और एक महिला यात्री का वायरल हो रहा है. जिसमें सीटबेल्ट बांधने के लिए कहने पर महिला इस कदर भड़की की कार छोड़कर चली गई.

दरअसल, वायरल मीडियो में देखा जा सकता है कि दो महिलाएं टैक्सी में बैठने के लिए आती हैं. इनमें एक महिला आगे की सीट और दूसरी पीछे की सीट पर बैठती है. कार में बैठते ही चालक आगे बैठी महिला से OTP मांगता है. पहली वह गलत बताती है, लेकिन दूसरी बार में सही बता देती है.

इसके बाद ड्राइवर महिला से सीटबेल्ट लगाने के लिए कहता है. महिला बोलती है गाड़ी चलाओं मैं लगा लूंगी. ड्राइवर ने कहा जब तक आप सीटबेल्ट नहीं लगाती में राइड शुरू नहीं करूंगा. इसके जवाब में महिला उससे इग्लिंश में बहस करने लगी.

फिर क्या था, ड्राइवर भी अपने पूरे फॉर्म में आ गया. वह भी इंग्लिश में महिला को जवाब देने लगा. ड्राइवर को फर्राटेदार इंग्लिश बोलते देख पीछे सीट पर बैठी महिला बोलती है, तुम्हे इंग्लिश आती है उसका ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है. ड्राइवर ने कहा कि मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा है. बस नियमों का पालन कर रहा हूं. आप प्लीज बेल्ट लगाइये.

ड्राइवर की फर्राटेदार इंग्लिश देख महिला का चढ़ा पारा

इसके बाद दोनों महिलाओं का पारा चढ़ जाता है. कहती हैं 'देखो ये सब क्या बकवास कर रहा है? पागल हो गए हो क्या? इस पर ड्राइवर कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया. चाहे तो राइड कैंसिल कर सकती हैं.

Watched this video.



Cab driver bro respectfully requested madam to wear seatbelt.



She started abusing him. Not cool.



But bro himself is not wearing seatbelt 🤡 Not cool.



Someone tell me - Ho kya Raha hai? 😭😭#FI pic.twitter.com/xit3fdgzPV — Fundamental Investor ™ 🇮🇳 (@FI_InvestIndia) January 22, 2026

इस वीडियो को देख लोग अपनी प्रतिक्रिया शेयर कर रहे हैं. यूजर्स कैब ड्राइवर की फर्राटेदार इंग्लिश और कॉन्फिडेंस की प्रशंसा कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'अगर आप सम्मान चाहते हैं, तो पहले सम्मान देना सीखिए.'

