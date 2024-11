दिवाली का पर्व भारत समेत पूरी दुनियाभर में बड़े धूमधाम से मनाया गया. इस पवन पर्व के मौके पर दुबई का बुर्ज खलीफा भी इस अद्भुत उत्सव की रौनक में शामिल हो गया. दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा ने दिवाली की रात अनोखे अंदाज में रोशनी बिखेरते हुए दीपावली की शुभकामनाएं दीं, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी. दिवाली की रात बुर्ज खलीफा पर एक खास लाइट शो का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय पारंपरिक सजावट, दीपों की जगमगाहट और रंग-बिरंगी रौशनी ने भारत और भारतीय संस्कृति को खास सम्मान दिया. इस लाइट शो के दौरान बुर्ज खलीफा पर हिंदी में 'हैप्पी दिवाली' का संदेश उभरता नजर आया, जिसने वहां रहने वाले भारतीयों के दिल को छू लिया.

संस्कृति का जश्न और जुड़ाव का अहसास

दुबई में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग बसे हुए हैं और इस तरह का खास लाइट शो उन्हें अपनी संस्कृति के प्रति जुड़ाव और गर्व का अहसास कराता है. हर साल दिवाली पर बुर्ज खलीफा का लाइट शो भारतीय समुदाय के लिए एक भावनात्मक पल होता है, जिससे उन्हें अपने देश की याद आती है और त्यौहार को खास अंदाज में मनाने का अवसर मिलता है.

भारत-यूएई के रिश्तों में गर्माहट

बुर्ज खलीफा पर दिवाली का यह भव्य शो न केवल भारतीय संस्कृति का सम्मान है बल्कि भारत और यूएई के बीच के रिश्ते की गर्माहट को भी दर्शाता है. इस आयोजन ने दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूती दी है. इस तरह के आयोजनों से दुनिया में यह संदेश जाता है कि कैसे अलग-अलग देशों के लोग एक-दूसरे की संस्कृति का आदर करते हैं और मिलजुल कर त्योहारों को मनाते हैं.

यहां देखें video :

The world’s tallest building, Burj Khalifa, in Dubai 🇦🇪 tonight wishes a very happy Diwali 🪔 to all celebrating.



Happy Diwali to all from your lovely Dubai



via Emaar (Oct 31, 2024) pic.twitter.com/SRr0Iq5Qjc