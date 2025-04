सोशल मीडिया की दुनिया में कब कौन सा वीडियो वायरल हो जाए, यह कोई नहीं जान सकता. अक्सर हम ऐसे वीडियो देखते हैं, जिनमें कुछ अजीब या मजेदार घटनाएं घटित होती हैं, जो हमें हंसी का कारण बन जाती हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे. यह वीडियो एक पड़ोसियों की लड़ाई का है, जो छत के ऊपर हुई थी. लात-घूंसे, गालियां, और झगड़े की आवाज़ें जैसे ही बढ़ी, एक चौंकाने वाला मोड़ आया - अचानक से छत गिर पड़ी और सभी लड़ाई करने वाले लोग एक साथ नीचे गिर गए. इस अप्रत्याशित घटनाक्रम ने वीडियो को इंटरनेट पर हंसी और मजाक का कारण बना दिया है.

वीडियो की शुरुआत में 8-10 लोग छत पर खड़े एक-दूसरे से भिड़ते नजर आते हैं. मर्दों और औरतों के बीच चल रहे इस लड़ाई में लात-घूंसे और थप्पड़ों की बौछार हो रही है. यह दृश्य फिल्मी अंदाज में लगता है, जैसे कोई बॉलीवुड फिल्म का दृश्य हो. लेकिन तभी इस झगड़े का अप्रत्याशित मोड़ आता है. जैसे ही लड़ाई अपने चरम पर पहुंचती है, अचानक छत का एक हिस्सा ढह जाता है और सभी लड़ाई करने वाले लोग नीचे गिर जाते हैं. यह दृश्य इतना अजीब था कि जिसने भी इसे देखा, उसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी.

यह भी पढ़ें: 'मेरा बेटा मेरे पापा को खा गया' नवजात शिशु ने ऐसा क्या किया, जो मां को कहनी पड़ी ऐसी बात, जानकर हंसने लगेंगे आप

Scary😨(Group of People fell from the Roof while having Kalesh) Bhiwandi MH

pic.twitter.com/Yo6Vw5CiFq