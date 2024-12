सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दूल्हा-दुल्हन वॉर गन मशीन पर सवार होकर एंट्री लेते हुए नजर आ रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग तरह-तरह की चीजें करते है. आजकल शादियों का सीजन चल रहा है ऐसे में दूल्हा-दुल्हन से जुड़े कई मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. इसी कड़ी में मंडप में अनोखे अंदाज में एंट्री लेते दूल्हा-दुल्हन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दूल्हा-दुल्हन वॉर मशीन गन पर सवार होकर मंडप में एंट्री लेते हुए नजर आ रहे हैं.

याद आई एनिमल मूवी

वॉर गन मशीन पर बैठकर एंट्री लेते हुए देख लोगों को इस रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' का वो सीन याद आ गया, जिसमें एक्टर अपनी गन से होटल में आए दुश्मनों को मारते हैं. एंट्री के दैरान आसपास खड़े लोग बड़ी हैरानी से दूल्हा-दुल्हन को देख रहे हैं. इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग दूल्हा-दुल्हन के मजे ले रहे हैं तो वहीं कुछ लोग उनकी इस धमाकेदार एंट्री की तारीफ भी कर रहे हैं.

यूजर्स ने किया कमेंट

वीडियो देखने के बाद यूजर्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक शख्स ने लिखा कि उस मशीन गन से गोलियां चले तब मानूं. दूसरे यूजर ने कहा कि मुझे तो देख कर ही शर्म आ रही है. तीसरे यूजर ने कहा कि अगर इससे गोलियां चलती तो मंजर ही कुछ और होता. चौथे यूजर ने लिखा की शादी के 5 साल बाद जब कपल दोबारा इसे देखेंगे तो उन्हें ये कैसा लगेगा.

